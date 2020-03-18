协同复工复产须加把劲

推动产业链各环节协同复工复产，一系列政策正陆续出台。要让各产业全链协同转动，还须细化政策，并由企业和政府部门一起去落实

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记指出，区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。这为当前复工复产指明了方向。

如今，企业复工复产的脚步正在加快。工信部发布的数据显示，截至3月13日，全国除湖北外的规模以上工业企业平均开工率超过95%，中小企业开工率已达到60%左右。不过，也有数据显示，一些地方的复产率提升不及复工率。产业链协同难，正是部分复工未能顺利转化为复产的原因之一。从国内看，产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业可能都难以运转。上游未能复产，下游就会“断粮”，复产难为“无米之炊”；下游未能复产，上游复产只会造成库存积压，有再次停工停产的风险。从全球看，中国的产业链已深深嵌入全球供应链，国内供应链不畅也将影响我国企业在国际市场的份额。

针对产业链协同复工复产，一系列政策已陆续出台。例如，国务院建立跨部门工作专班，加强统筹指导和协调服务，打通产业链、供应链堵点；交通运输部和国家发展改革委通过降低政府定价的港口经营服务性收费标准等举措畅通物流链，推动产业链协同复工复产，等等。但是，要让各产业全链协同转动，还须细化政策，并由企业和政府部门一起去落实。

支持龙头企业，带动配套企业。从全国来看，规模以上企业复工复产率较高。龙头企业对接的配套企业多，调度能力强，如果给予龙头企业一些必要的人员、物资、技术支持，在带动一批配套企业复工复产的同时，也能为自身后续生产夯实基础。龙头骨干企业也可以多建企业互助群，生产资料互通共享，紧急订单先行生产，加强上下游协作。

梳理产业链全景图和企业清单，加强上下游对接。产业链交叉多元，各环节上的企业也复杂多样，拿产业链较长的汽车链条来说，一辆车就有2万多个零部件，有时候供应商多达四五级。要调配资源、填补链条缺口，除了企业自发行动之外，还需要政府跨部门跨区域帮忙整合对接资源。同区域的同类配套企业有哪些，跨区域的配套企业有哪些，各环节人员、设备、物资情况如何，有关部门不妨摸清底数，将原材料、基础部件、关联服务等产业链关键环节中小企业列个清单，推动搭建新的合作关系，加速产业链整体复工复产。

抓住技术研发突破口，搭建数据联通平台。疫情期间，各行业复工复产存在不同程度压力，但我们也看到，互联网平台的无间断服务为恢复生产生活秩序做出了有效贡献，比如通过健康码分区分级分类分时推进人员流动复工，通过助农平台对接产销等。工业互联互通场景需求的增加也为工业互联网等技术发展按下“快进键”，不少地区都搭建起了产业链协同云平台。制造企业应借此契机加速数字化转型，加强数据标准统一和资源线上对接，实现更多共享模式、柔性化生产，提高整体应变能力和协同能力。

疫情冲击下，中国企业能够有序复工复产，体现了中国经济的强劲活力。随着疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，产业链协同复工复产将顺利推进，全面复工复产值得期待。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 18 版）