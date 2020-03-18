中国援助比利时口罩运抵列日机场

人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者任彦）当地时间3月16日中午，来自中国的30万只口罩搭乘菜鸟包机运抵比利时列日机场。这是欧洲新冠肺炎疫情暴发以来，比利时首次得到大规模外来援助。

这批物资由阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会捐赠。据了解，这两个基金会计划向比利时捐赠50万只口罩和3万份检测试剂，其余物资将于本周内抵达。这批防护口罩将首先分发给比利时国家公共卫生研究所。

“团结就是力量”，在这批紧急支援的医疗物资包装上，用法文、荷兰文、中文三种文字写着这样一句格言作为寄语。这句印在比利时国徽上的格言，在中国同样深入人心。列日机场大屏幕也用这三种文字打出这句格言作为回应。

比利时卫生大臣玛吉·德布洛克发表声明对中国的捐赠表示感谢，她说，这批口罩将为比利时医护人员提供关键保护，检测试剂也非常重要，有了这些试剂，比利时可以对更多的疑似患者进行快速检测。

3月13日晚，这两家基金会首批援欧物资到达列日机场，随即运往疫情最严重的欧洲国家意大利。两家基金会捐赠欧洲的200万个口罩和其他物资正陆续抵达。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 16 版）