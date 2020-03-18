在武汉，可以看见一支墨绿色军用卡车组成的车队，穿行在城市的大街小巷。这支车队就是驻鄂部队抗击疫情运力支援队，负责武汉物资的运输保障。在这支队伍里，有一群“00后”战士，他们不惧危险、冲锋在前，诠释了新一代革命军人的使命担当。

“我年轻，让我多干点！”

“我年轻，让我多干点！”这是执行运力支援任务以来，挂在马鑫龙嘴上说得最多的话。作为全队年龄最小的队员之一，今年不到20周岁的马鑫龙已经和战友们在武汉抗击疫情一线连续奋战了一个半月。

当得知连队需要抽组人员去武汉前线执行运力支援任务时，马鑫龙毫不犹豫地报了名，他在请战书中这样写道：“我是一名战士，现在正是人民群众需要我们的时候，我年轻，让我上！”

运力支援队主要负责武汉市主干供应线的运输保障，任务艰巨又繁重，但无论苦活累活，马鑫龙都会抢着干。

2月15日，马鑫龙和班长沈永超开车到达某超市卸载点，正在卸货时，突然下起大雪，气温骤降。看着马鑫龙还在冒着风雪一趟趟搬物资，沈永超命令道：“马鑫龙，让我们来，你去车上歇一歇！”“不用了班长，我可以坚持！”马鑫龙说，卸载物资快一点，武汉人民就早一点领到物资。

截至目前，马鑫龙所在的运输小分队，已经跑遍了武汉近100个点位，运送物资300余吨，行驶里程达1万多公里。在马鑫龙看来，能够为武汉市民多送一份物资，就是为抗击疫情多贡献一分力量。

“能为抗疫出力流汗，我很骄傲！”

“面对新冠肺炎疫情，身边的党员不畏艰险，勇于担责，他们的精神深深地感染了我，坚定了我加入中国共产党的决心。”3月8日，“00后”战士刘文康利用任务间隙，在驾驶室内写下了入党申请书。

每次到达运输网点，还没等超市工作人员赶来，刘文康就钻进后车厢开始卸载物资，刘文康说：“多干一点是一点，能为抗疫出力流汗，我很骄傲！”

一天深夜2点，运力支援队突然接到紧急任务，星夜援建武汉市洪山体育馆改造方舱医院。刘文康二话没说钻进驾驶室，立即投入战斗。从装载地点到方舱医院，大概有80公里的距离，因为运输物资的数量较多，需要往返好多次，又是夜间驾驶，对驾驶员的身体素质和驾驶技能都是不小的考验。

“班长，我穿着这身军装，年龄再小我也是一名战士，党员们都在往前冲，我也绝对不能落下。”刘文康主动向班长提出担任驾驶员的请求。看到刘文康坚定的眼神，班长同意了刘文康的请求。

“小伙子，你真棒，多亏有了你们的火线支援，我们的心里终于踏实了。”当方舱医院的工作人员了解到刘文康还不到20岁时，纷纷向他竖起了大拇指。

“青春就是用来奋斗的！”

“孩子你长大了，老爸相信你一定会完成好任务，平安归来……”每天晚上执行完任务，下士徐锐都会用手机微信和父亲开启视频通话，父亲的鼓舞，让徐锐更加充满斗志。

徐锐出生于军人世家，爷爷是参加过抗美援朝的老兵，爸爸曾在海军服役。从小听着军营故事长大的徐锐，早就立下了从军报国的决心。

2017年9月，徐锐作为大学生士兵光荣地来到黄继光生前所在部队，成了一名汽车兵。凭借平时刻苦的训练，他已成长为能够独立完成任务的骨干驾驶员。

“小时候听爷爷说，抗美援朝战争时运输队员们冒着漫天炮火也要将保障物资送到前线，如今我成为一名汽车兵，战疫前线就是我的战场，我会用使命铸就荣光！”徐锐在他的战疫日记中这样写道。

在队员的眼中，哪里有险情，哪里任务最重，哪里就有徐锐的身影。徐锐总是跟身边的战友说，我们每个人都多干一点，就能早一天取得胜利。

“每当我们在路上行驶，看到地方车辆向我们鸣笛、市民为我们点赞，我都会感到一切辛苦都值得，青春就是用来奋斗的！”徐锐说。

（蒋龙、张哲、周晓辉参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 04 版）