在抗击新冠肺炎疫情的战斗中，有一名“90后”女医生，为了奔赴武汉抗疫一线，在没有公共交通支持的情况下，骑了4天3夜自行车，行程300多公里，一路上忍饥挨饿、风雨兼程，最终返岗参战。多么英勇无畏、义无反顾的白衣战士，凭着心中的责任和使命，让青春绽放迎难而上、奋勇担当的夺目风采。许许多多感人至深的战疫故事，感动了无数人、激励了无数人。

时势造英雄，凡人出壮举。大疫当前不言退，在疫情防控期间恪尽职守、默默奉献、舍生忘死、冲锋陷阵的人与事，可谓不胜枚举。把一些可圈可点的生动故事、卓有成效的经验办法，特别是那些可歌可泣的凡人壮举说出来、讲出去，可以全景式地展示中国抗疫的众志成城和英勇奋战，可以极大地鼓舞士气、振奋精神、凝心聚力、团结向前。

真理在事实面前不言自明，歪理在真相面前不攻自破。讲故事是让人易于接受的一种传播方式和方法。千百年来那些一代代流传下来的思想观点、价值信仰和伦理道德，往往就是通过一个个故事传播开来并留存下来的。在这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，加大新闻舆论工作力度，一个重要方面就是要学会讲中国故事、善于讲中国抗疫故事。

会讲故事既是一种能力，也是一种责任。讲好中国抗疫故事，对党中央重大决策部署进行更加深入而生动的解读，可以提高新闻舆论工作有效性。借助一个个鲜活故事，可以更好告诉世人：中国在疫情防控中展现出了怎样的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力；一批批军地医护人员、一个个科研人员、一拨拨志愿者以及广大党员干部尤其是基层干部，如何不畏艰险、赴汤蹈火，敢于担当、英勇奋战；大江南北、长城内外，如何“一方有难、八方支援”，众志成城、守望相助、共克时艰；武汉及湖北人民如何识大体、顾大局，自觉服从疫情防控大局需要；等等。多到抗疫一线发现好故事，让故事来说话，才能为疫情防控营造良好舆论氛围。

抗疫故事能不能走进人的内心、拨动人的心弦，入脑入心、同频共振，取决于讲的立场态度和方式方法。实事求是去讲，才能让人愿听。抗疫故事，真实是它的生命，得说真话、讲真相、道真情。带着感情去讲，才能让人想听。感人心者，莫先乎情。把抗疫故事的感人之处讲出来，首先讲故事的人得自己动感情、带感情，只有打动自己才有可能打动他人，只有自己动情才有可能以情动人。生动活泼去讲，才能让人爱听。讲故事不是作报告，得用通俗易懂的话语和喜闻乐见的方式方法去讲，用群众语言、讲大白话。

抗疫故事为中国制度、中国精神注入了更为丰富厚重、生动深刻的内涵。讲好中国抗疫故事，不仅可以强信心、暖人心、聚民心，更可以展现中国作为负责任大国的担当，讲出新时代的中国力量和中国形象。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 04 版）