谢谢，最美逆行者！祝福，英雄的城市！

3月17日，在武汉天河机场，山东国家紧急医学救援队队员（左侧）向江苏国家紧急医学救援队队员挥手致意。

新华社记者 熊 琦摄

3月17日，陕西国家紧急医学救援队队员在回程的车上拍摄武汉的街景，记录和祝福这座英雄的城市。

新华社记者 肖艺九摄

3月17日，甘肃省第二批支援武汉医疗队离开位于武汉东西湖的驻地，驻地工作人员深情相送。

本报记者 李 舸摄

“战士、英雄、脊梁，无法描述各位英勇逆行的壮举；感恩、感谢、感激，无法表达我们对各位的敬意。今天，我们兑现承诺，护送各位安全回家！”3月17日中午12时许，武汉天河机场的广播里，传来湖北人民最真挚的谢意。

41支援鄂医疗队3675人这天将离鄂返乡。商场幕墙、机场高速、安检口、登机口……无数电子屏上，写满了湖北人民对他们的敬意和祝福：“光明的使者、希望的使者，最美的天使，真正的英雄！”“致敬白衣天使，致敬最美逆行者！”……

天津医疗队是1月26日首批抵达的医疗队之一，3月17日下午1时，他们搭上了第一趟离鄂航班。“这些天我们很辛苦，但也很感动，武汉不愧为英雄的城市，全市人民同心协力、共克时艰，才换来了今天的向好局面。”天津第一批援鄂医疗队副领队林春光说。

“我来湖北一直瞒着老母亲，只是说出差去了。回家后最想做的，就是去看看她。” 海南国家紧急医学救援队队长、海南医学院第一附属医院党委书记蔡毅说。

“兰妈妈再见！”“一定要再来，我带你们看樱花！”临行前，海南援鄂医疗队的“90后”姑娘们，每个都和“兰妈妈”拥抱。“兰妈妈”是武汉市江汉区工商联副主席王玉兰。“我们来得太仓促了，很多东西没准备，她像妈妈一样无微不至地照顾我们。看！我们穿的，都是她送的运动服。天气转暖，我们没带春装，她马上就想到了。”海南省中医院护师陈小妹说。

“幸而有你，山河无恙，致敬每一个守护生命的抗疫英雄！”机场广播仍在回响。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 02 版）