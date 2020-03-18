彰显蓬勃力量 绽放绚丽之花

“新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”

3月15日，习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信，向他们和奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。总书记充分肯定广大青年在这场严峻斗争中彰显了青春的蓬勃力量、交出了合格答卷，深情勉励他们让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花，鼓舞和激励广大青年不惧风雨、勇挑重担，为党和人民事业贡献青春力量。

面对这场来势凶猛的疫情，广大青年响应党的号召，挺身而出，冲锋在前，在火线上激扬青春力量，以行动书写青春篇章。在抗击疫情一线，4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。不仅是医护人员，党员干部、公安民警、社区工作者、新闻工作者、志愿者以及方方面面的抗疫一线奋斗者中，也有很多是“90后”，他们成为这个战场上披坚执锐、英勇奋战的生力军。关键时刻、危难关头，“90后”青年不畏艰险繁难、不计生死得失，坚守各自岗位、认真履职尽责，为疫情防控斗争作出重要贡献。他们不愧为新时代的中国青年！不愧为最积极、最有生气的力量！

疾风知劲草，烈火见真金。在这场严峻斗争中，“90后”青年用实际行动证明了自己的责任、担当和价值，以拼搏奋斗展示了青年一代蓬勃向上的群像。“每个人都有责任，我也希望能出一份力”“非典时，大家保护我们‘90后’；17年后，我们‘90后’要保护大家”“我们是能担当的一代，是值得信赖的一代”，这些平实、质朴的话语，蕴含着震撼人心、打动人心的力量。与疫魔的较量，看不见硝烟，听不到枪炮声，但生与死的考验真真切切，有的医护人员倒在了抗疫一线，其中武汉市协和江北医院医生夏思思今年只有29岁。他们中的很多人火线入党，上海瑞金医院医生、武汉同济医院光谷院区“插管小分队”的“90后”小伙缪晟昊就是其中一个。这些“90后”青年所表现出的勇敢与坚强、责任与担当，令人动容，也令人振奋。他们，是当代青年的缩影，从他们身上，我们能强烈感受到青年一代对祖国和人民的赤子之心。

一代青年有一代青年的历史际遇，艰辛与磨砺是成长最好的催化剂。对于“90后”青年来说，能够参与这场抗击疫情的严峻斗争，无疑是一次弥足珍贵的人生经历，他们付出很多，也一定收获很多。他们不仅经历了生死考验、身心磨砺，更见证了国家强大的综合实力、众志成城风雨同舟的民族精神、中国特色社会主义制度的显著优势。正如一位大学生志愿者感慨的那样：“抗击疫情是我们最好的成长礼。”也正如有人为他们点赞的那样：“昨天父母眼中的孩子，今天已然成为新时代共和国的脊梁，成为我们国家的骄傲和希望！”

“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。”现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。只有经历了激情奋斗的青春，只有努力为人民服务的青春，只有在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花的青春，才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春记忆。历史也将见证，以抗疫一线“90后”为代表的这一代中国青年，必将成为能够担当民族复兴大任的时代新人！

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 01 版）