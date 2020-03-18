一对一联系 点对点帮扶

“没有政府帮忙，返岗复工不知道要等到什么时候呢。”坐在开往宁波的免费大巴上，河南商丘民权县野岗乡平岗村村民郭连升不禁感慨。

受疫情影响，返乡过年的郭连升一直滞留在家。随着疫情形势好转，厂里催促返岗的电话一个接着一个，郭连升再也坐不住了，可出门手续咋办、坐车有啥要求，他心里没底。前两天，一个电话让郭连升吃下了定心丸。

打电话的人是任宏华。作为市直部门负责人，任宏华这些天一直在摸排平岗村就业状况，了解具体需求，对接相关部门，提供各种帮助。

在商丘市，党员干部利用每月5日、15日、25日开展“三·五”基层工作日活动已是常态。3月5日以来，商丘市通过“三·五”基层工作日开展务工人员返岗就业专项行动。市、县、乡三级党员干部5400多人奔赴一对一联系的村（社区），统计信息、健康监测、保障运送，帮助务工人员及时、安全、有序返岗。

针对务工人员就业信息不畅问题，商丘市梳理发布14.1万个新的岗位信息，并与浙江、福建等主要务工地联系，推送22万条用工需求。为解决务工人员返岗难题，商丘市大力宣传相关优惠政策，并在各村张榜公布政策申领表、需服务事项登记表等。对前往浙江的务工人员，政府实行双认证，统一推送人社部门的选岗二维码，还积极组织专车、专列“点对点”输送。

据统计，截至目前，商丘市农民工已外出117万余人，有组织“点对点”输送近10万人。“通过开展专项行动，我们把失去的时间抢回来，助力全面有序复工复产，夺取疫情防控和经济社会发展‘双胜利’。”商丘市委书记王战营说。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 11 版）