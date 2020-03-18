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山东打击阻碍物流运输违法行为

全面覆盖排查 全程跟踪督办

2020年03月18日08:52 来源：人民网－人民日报

人民网济南3月17日电  （记者潘俊强）为确保复工复产工作有力推进，山东省公安厅交通管理局专门研究制定工作措施，切实保障物流运输前后一公里有序畅通。

据介绍，山东各级公安交警部门持续排查农村道路，发挥农村“两站两员”和防疫安全员作用，做好劝导工作，及时清理堵路封路问题。近期，全省各级公安交警部门全力出击，全面排查各地阻碍物流运输防控政策，及时消除农村地区“始发一公里”交通障碍，持续巩固撤站撤卡工作成果，坚决打击阻碍物流运输违法行为。

截至目前，对山东全省县乡公路实现了全覆盖排查，督促整改问题300余个。为巩固大排查成效，山东省公安厅交管局派出16个督察工作组，全程跟踪督办交通运输堵点、难点任务，同时部署“网上”巡查行动，每日不间断对全省重点收费站疫情检查点和主干公路交通态势监测，对交通缓行和排队拥堵问题及早发现、提前干预、未堵先疏。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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