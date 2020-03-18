连日来，各地各部门多措并举，加快在建和新开工项目建设进度，加强用工、用地、资金等要素保障。

包车接送员工返岗、专人服务解决用地难题、资金支持加快开工建设……一个个贴心的举措，一项项暖心的帮扶，成为疫情期间各类项目工程恢复建设的有力支撑。

——编 者

河南郑州——

提前谋划

不误工期

本报记者 毕京津

“工程建设是人财物的合理搭配，安排好这三样，就不怕耽误工期！”站在近50米高的站房施工现场，河南郑州南站工程建设指挥部指挥长袁亚洲介绍。伴随着“隆隆”声，一列高铁列车从脚下穿行而过。

曾经，为了郑万高铁早日通车，郑州南站的建设者们想出让高铁列车穿工地而过、边通车边施工的办法。去年12月1日，郑万高铁如期开通，南阳上千万人在自家门口坐上了“复兴号”。如今，疫情突如其来，投资额达150亿元，集高铁、城际铁路、地铁和市政交通于一身的大型交通枢纽——郑州南站建设停摆近一个月，还能否如期建成？“开动脑筋，下定决心，高铁通车没耽误，咱的建设更不能误！”袁亚洲说。

说到如何做到？

“物料主要靠提前谋划和储备。”负责15万平方米站房建设的中铁建工，应对突发情况经验丰富。项目经理部党支部书记吕备介绍：“早在1月下旬，我们就开始储备物料，调整供应商。”春节前，项目经理部便储备了可供两个月使用的近1.3万立方米砂石料，钢筋、混凝土改为就地采购，保证后续施工不断料。

工期紧，任务重，安排工人很重要。中铁十六局负责进出站匝道建设，项目经理部及时做好安抚解释，安排疫情严重地区的工人不要返岗，并承诺保留工作机会。分包方及时从其他地区补充人员。“对于自驾返岗的每人给100元补贴，俺们4个人开车回来，等于省了油钱！”2月23日，从河南焦作武陟县自驾返岗的钢筋工张高峰告诉记者，施工方承诺足额支付工资，并且给予加班费。

“郑州航空港区管委会积极配合我们做好工人返岗、防疫工作，并且为原材料运输开通了绿色通道。我们则保证所需给付的资金按时到位，并指导各承包方优化施工流程，尽量提高效率。”袁亚洲说。

疫情发生以来，郑州市统筹疫情防控和经济社会发展，从工人返岗、原材料运输、工地防疫等方面全力支持建设工程复工，抢抓施工进度。截至目前，郑州市应复工建设工程2866个，现已全部复工。

贵州贵阳——

帮扶返岗

落实用工

本报记者 田豆豆 苏 滨

在3月的阳光下，中建三局贵阳龙洞堡国际机场T3航站楼的施工现场正如火如荼。挖掘机、打桩机的轰鸣声此起彼伏，工程运输车来回穿梭，戴着口罩的工人们各司其职、紧张有序。

这个项目是贵州省首个复工的重点工程，自2月14日正式复工以来，每天都有几十名工人有序返岗，截至3月16日，航站楼项目已到岗923人，是春节前施工总人数的3倍多。

钢筋笼旁，焊工张洪正聚精会神地打磨、焊接。“2月14日那天，带班的工长给我打电话，说项目复工了。几个小时后，他就帮我办好了复工手续。”2月19日，张洪从老家四川眉山坐动车返回贵阳。“来了之后，项目部让我把火车票交上去，说贵阳市政府对返黔复工人员有路费补助。255元的车票钱正好省下来给老婆买‘三八’节礼物。”

原来，根据贵阳市的政策，凡是2020年2月10日至27日期间，乘铁路列车、公路客车由贵阳市域外自行返岗的企业员工，凭车票由市级财政提供一次性返岗路费补助。

2月8日，贵州省政府办公厅下发通知，要求在严格做好疫情防控的基础上，重大工程和项目成熟一个开工一个，落实好资金、用工等要素。为保障贵阳机场项目顺利复工，贵州省发改委专门提供了防疫物资支持。同时，贵阳市政府还协助参建单位，采取包车等形式，赶赴外地接回工人。

为帮助工友返岗，贵阳龙洞堡国际机场T3航站楼项目部还成立了专门的返岗帮扶小组，帮扶小组组长正是项目经理乐俊。他介绍，除了贵阳本地政策，小组还收集了河南、湖南、四川、重庆等地的返工离境政策，通过微信、电话等多种方式与工人沟通，手把手教他们返岗流程。

“项目部真是点点滴滴都想到了。”从河南自驾返回的工人老胡感慨不已：每天体温检测2次、房间消毒3次，分时段吃饭洗漱、微信视频会议……“这么多贴心的防疫措施，让我们都感觉很安心！”

广西河池——

保障用地

护航施工

本报记者 庞革平

3月8日中午，从陕西省安康市平利县始发，搭载59名农民工的1辆大巴车和4辆小汽车抵达贵阳至南宁高速铁路项目都安段的施工现场。投入复工复产的人员，一就位就进入了紧张忙碌的状态，开足马力与时间赛跑，争取把耽误的时间抢回来。

贵南高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中包海通道的重要组成部分，在广西境内绵延281公里，其中约164公里在河池市境内。

在项目用地保障工作中，河池市自然资源局深入推行国土特派员制度，落实专人“一对一”联系，及时为贵南高铁项目提供安置用地规划调整、政策指导等工作。从项目建设指挥部成立，河池市自然资源局副局长黄恒就以国土特派员身份，参与到项目前期工作的“一对一”服务中。

“保障项目用地困难不少，工作从一开始，我们就掉到保发展和保耕地的‘老大难’矛盾中去了。”提起刚开始工作面临的问题，黄恒难免诉苦。

然而，办法总比困难多！摆正角色之后，黄恒开始频繁与项目业主、施工方和项目经过县接触，指导他们熟悉用地政策，在征地拆迁工作中妥善处理土地利用规划调整、征地补偿等问题。

“解决困难的关键是争取群众的支持。”黄恒说。在他的牵头下，河池市自然资源局加强与当地群众的沟通，落实“拆一补一”，避开永久基本农田，做好回建安置用地选址工作。同时，因地制宜预留一部分回建用地，满足部分群众家庭分户的需要。

目前，贵南高铁整个河池段的征地拆迁补偿工作已基本落实到位。同时，河池市自然资源局还利用深度贫困地区项目用地政策，加速项目临时用地审批和建设用地报批，全力保障项目落地建设。

2月以来，广西自然资源厅相继出台助力复工复产的政策措施，全力破解项目在用地指标、征地拆迁等方面存在的难题。“自治区、市、县三级自然资源部门积极开通行政审批‘绿色通道’，为项目复工复产解决了用地难题和施工障碍。”广西自然资源厅厅长陈建军介绍。

（黄尚宁参与采写）

辽宁沈阳——

资金支持

助力复工

本报记者 刘洪超 刘佳华

临时搭建的钢筋加工厂内，3名工人正在焊接，火花飞溅中，一批批钢筋加工成型，被送往地下。戴上安全帽，踏着狭窄的临时步梯盘旋而下，来到地下20米处，空间反而空旷起来：纵向的导洞通向远方，远处正在进行边中扣拱初期支护和中洞顶纵梁施工；横向的断面中，技术人员正拿着仪器测量数据。

这里是辽宁沈阳地铁四号线太原街站的施工现场。沈阳地铁集团有限公司工程三处副处长蒋再华说，受疫情影响，工程复工略微延后了几天，不过现在已恢复正常状态，争取抢回进度。

平时，沈阳地铁日均客流量在110万人次左右，前段时间，客流量明显下降。与此同时，沈阳地铁还有4条线路正在建设中。客流量下降，一定程度上影响了流动资金。为保障在建项目尽快开复工并如期交付，沈阳地铁集团向银行提出了资金需求。

国家开发银行辽宁省分行紧急研究支持沈阳地铁复工复产专项贷款政策，通过业务绿色通道急事急办，72小时内实现贷款发放2亿元，专项用于支持沈阳地铁日常运营与防疫保障支出。“我们2月17日提出申请，20日资金就到位了，而且首年基准利率还下浮了20%。”沈阳地铁集团有限公司财务处处长高峰说。

沈阳市设立轨道交通专项基金，确保沈阳地铁建设资金充足，春节前，沈阳市财政局紧急拨付的2.7亿元资金到位。沈阳地铁申报的轨道交通专项债券顺利通过评审，2月12日，政府专项债券10亿元及时拨付到位，专项用于四号线、二号线南延线建设。

“这段时间，不少商业银行持续为地铁建设提供项目贷款，为沈阳地铁恢复生产提供了重要的资金支持。”沈阳地铁集团有限公司副总工程师刘爽说。

“目前，沈阳地铁已复工6个项目79个施工标段，复工人数3328人。”刘爽说，“充足的资金保证了我们施工的进度和质量，我们有信心把沈阳地铁建设运营得越来越好！”

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 07 版）