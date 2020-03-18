入境乘客转运中全程不与公众接触

人民网北京3月17日电 （记者贺勇）从3月16日零时起，所有入境进京人员，非特殊情况均应转送至集中观察点进行14天集中观察。北京市各区抽调人员组成机场转运专班入驻新国展，24小时开展转运工作，确保入境进京人员从入境登记，到分流接送，再到集中隔离，环环相扣、形成闭环管理。

来自埃及的艾丽莎（化名），乘坐CA942次航班抵达。从登机到下飞机、再到将她“手递手”送到隔离点，艾丽莎前前后后被测量了至少6次体温，从“落地到隔离”全程不与社会公众接触。

目前，首都机场承担所有国际及港澳台航班进港任务的T3—D处置专区航班量和旅客量大幅增长。北京首都国际机场股份有限公司副总经理赵莹介绍，为了应对客流增长带来的运行压力，首都机场实时进行流程调整和优化，让更多的大飞机国际航班可以停靠廊桥，让更多的旅客可以用最短时间、走最短距离，完成进港流程。

北京市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，在转运过程中，实施乘客隔座运输，严格控制车辆满载率不高于50%。

海淀区是重要的入境游客目的地，为保证旅客抵达新国展后转运工作顺利开展，海淀区委组织部、卫健委、政法委等部门专门成立了机场转运专班，负责在新国展对所有经过海关筛查的入境人员进行交接转运，保证在转运过程中的防护安全问题。

海淀区卫健委转运小组组长胡克强介绍，转运大巴尽量保证至少有两辆随时待命，司机和转运人员还需要对车辆进行消毒，所有工作一刻也不敢耽误。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 06 版）