3月13日上午9时，湖南长沙黄兴海吉星国际农产品物流园出口处，几辆湖北牌照的大货车正排队待检。不远处，水产孵化区西北角F6大棚下，工人正准备将挑选、打包好的蔬菜搬运到湖北采购商的车上。

这是长沙市专门开辟的“湖北蔬菜采购专区”。自新冠肺炎疫情发生以来，针对湖北地区生活物资供应紧张的问题，长沙市及时组织协调，在这个蔬菜枢纽中心划出独立区域，定向为湖北供应蔬菜。

从咸宁驱车3个多小时赶来的超市老板王先生，近一个月来已经到这里采购了8次，“湖南兄弟姐妹全力保障湖北的‘菜篮子’，我们真的很感谢。”

“近一周，每天有30多辆来自湖北的采购车，到这里运送蔬菜。”物流园办公室主任姜思同告诉记者，过去一个月，专区累计为湖北咸宁、荆州、宜昌、襄阳等地供应蔬菜9300余吨。

据不完全统计，截至3月15日24时，湖南生活必需品保供企业向湖北调出的大米、面粉面条、猪肉和食用油，分别达到4904吨、310吨、944吨和2953吨。

不仅要筹好物，更要快送达。疫情期间，湖南克服困难，确保通往湖北的物流体系始终正常运转。

2月14日，一辆货车驶入华中科技大学同济医学院附属同济医院。车上装载的防护服、医用口罩等防疫物资，正准备送到一线医护人员手中。当时，已暂时关闭离汉通道，这批在海外筹措、几经辗转的物资，最终在各方努力下顺利到达。

畅通的物流，正是打赢疫情防控阻击战的重要基础。机场、海关、边检、航空公司各方联动，长沙创新推出海外防疫捐赠物资免费“客带货”模式，推动长沙黄花机场率先开通“零延时、零等待”的口岸通关绿色通道。

“在湖北疫情防控最吃紧的20多天里，黄花机场累计放验去往湖北的进口防疫物资159批次、共计609.1万件。”长沙市物流口岸办公室主任杨莉说。

同时，长沙市政府组织发动物流企业，紧急调配60台车辆成立应急运输车队，主要运送口罩、护目镜、防护服、酒精、消毒水和医疗器械等，并确保应急车辆24小时随叫随到，便利通行。

湖南广大党员、群众还赶赴一线，与湖北人民共同抗击疫情。在火神山医院建设现场，三一重工、中联重科派出了挖掘机、泵车等支援建设；在雷神山医院施工现场，中建五局的技术工人和来自常德汉寿的水电安装工人也曾挥洒汗水。

1月25日晚上11时，由湖南株洲市、湘潭市医疗机构137名医护人员组成的湖南首批支援湖北医疗队，赶到了此次受疫情影响较重的地区之一——湖北黄冈。“你们的到来，能极大缓解黄冈医疗资源短缺的情况，带来了希望，送来了温暖。”看到医疗队的到来，黄冈市政府有关负责同志动情地说。

1月28日，第二批医疗队137名队员抵达黄冈大别山区域医疗中心。2月10日，国家统筹安排湖南对口支援黄冈之后，湖南省委和省政府连夜部署，再度抽调精兵强将，按照“市包县”的模式，对黄冈各县市区的新冠肺炎患者进行全力救治。2月11日，第三批医疗队星夜驰援黄冈。截至3月15日，湖南累计向湖北派出医疗队19批次1498人，其中派驻武汉市879人、黄冈市619人，累计收治患者分别达到1463例和990例，治愈出院人数分别达890人和568人。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 06 版）