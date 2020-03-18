山东：防控不放松 复工出实招

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新冠肺炎疫情发生以来，山东坚持疫情防控与复工复产两手抓两手都要硬，以复工复产保防控、保市场、保供给，以疫情防控促生产、促市场、促供应，将疫情对经济运行的影响降到最低。

全程戴口罩、登记测体温、车间消毒、分餐而食、安全距离操作……复工一个月来，复工率接近100%，青岛南涯电子有限公司的防疫措施始终严格执行。

在这之前，缺乏防疫物资、技术人员无法到岗、原材料供应不足，这三道坎让公司总经理郑泰春很烦恼。如今，顺利复工复产，订单如期交付，郑泰春松了口气。问其有何妙招，他说：“哪有什么妙招，是政府帮我跨过了三道坎。”

应急保障，加大防疫物资生产供应力度

对日照三奇医疗卫生用品有限公司来说，这个年充满别样意味。

为抗击新冠肺炎疫情，日照三奇被工信部确定为重点生产供应单位。本是阖家团圆的春节，该公司的生产车间却已机器轰鸣，昼夜不停忙生产。

接到紧急通知，车间组长闫云霞放弃春节假期，迅速到岗，组织工人生产医用防护物资。车间里，新添了不少陌生面孔。在闫云霞的培训和指挥下，大家尽快熟悉生产流程，全身心投入到生产当中。时值春节，用工短缺，复产困难，日照三奇也不例外。山东省工信厅与日照市成立工作专班，发动党员干部、返乡大学生、纺织工人等200余人帮助日照三奇组织临时应急生产。

兵马未动，粮草先行。医疗防护物资能否供得上，直接关系疫情防控工作大局。山东省工信厅紧急启动疫情防控应急物资生产供应保障工作机制，成立12个驻企工作组对医用口罩、防护服、护目镜、消毒产品等重点生产企业，加大服务保障力度，全力帮助企业解难题、扩产能、提产量。山东还开辟审批绿色通道，支持有条件的企业对标改造提升，临时转产扩产，最大限度释放产能，提升防疫物资保障能力。

据介绍，目前，山东省口罩日产量由120万只扩大到800万只；医用防护服日产量由0.5万件扩大至4.7万件。

“我们统筹协调解决复工复产企业的防疫物资需求，优先保障关系国计民生的重点行业企业防疫物资需求。”山东省工信厅副厅长王晓说，山东坚决完成国家下达的调拨任务，截至3月9日，已累计执行国家调拨任务及发往湖北各类口罩3212.05万只、防护服63.96万套、消毒用品3161吨。

山东还督促企业精准强化复工复产疫情防控措施，建立职工体温日监测制度，全面实行厂区封闭管理，对厂区定期消毒，确保职工生产生活环境安全。

靠前服务，解决企业复工复产燃眉之急

“李书记，打扰了，企业现在进原料遇到困难了，能不能帮忙想想办法？”2月17日一大早，山东力诺特种玻璃股份有限公司董事长孙庆法给他的驻企联络人——商河县玉皇庙镇党委书记李孝玉打电话求助。疫情防控期间，老孙的工厂正加紧生产医用包装玻璃，可原料石英砂告急，位于安徽省凤阳县大庙镇的原料企业存量也不足。

李孝玉琢磨，既然老孙从凤阳县大庙镇进原料，和当地党委政府联系，有望解决。几经辗转，李孝玉拨通了大庙镇党委书记张荣耀的电话。原来当地石英砂存量告急，好在已有好几家石英砂生产企业复工，产量会短时间提升。经过协商，张荣耀答应先帮玉皇庙镇解决石英砂短缺难题。2月20日，满载石英砂的3辆运输车到达玉皇庙镇，解了老孙的后顾之忧。

这是山东推动党员干部帮扶企业复工复产的缩影。按照省委、省政府要求，山东实施分区分级精准防控策略，打通人流、物流、资金流堵点，尽最大努力保证员工回得来、原料供得上、产品出得去。

搭建平台搞好供需对接。王晓介绍说，山东开发了“工业企业疫情防控复工达产服务平台”，可提供对全省规模以上工业企业每日疫情防控情况的动态监测预警，为企业复工复产提供人力、设备、原料、工艺、物流、政策等全要素对接，以及防护物资、生产要素和物流资源供需对接三种服务。目前，各级工信部门正指导企业利用平台及时反映企业生产情况，发布供需信息，拓宽销售渠道，努力减少疫情对企业复工复产带来的损失。

“我们生产手持红外线测温仪，订单突然大量增加，需要大量原材料，流动资金紧张。”青岛雅世医疗器械公司负责人张风琴说：“青岛农商银行西海岸分行主动为我们开辟绿色通道，及时批复贷款2000万元，解决了资金周转难题。”山东通过实施贷款风险补偿政策、加大融资担保力度、落实贷款贴息政策等措施缓解中小企业复工复产中的融资困难。仅2月份，全省转贷服务体系就完成转贷业务196笔，转贷业务额34.3亿元，解决了企业的燃眉之急。

此外，山东还积极协调员工返岗。截至3月10日，全省规模以上工业企业复工人数达461.9万人，占职工总数的87.7%。

全力协调，推动全产业链协同复产

“现在复工人数有多少？原材料和产品的运输情况怎么样？还存在哪些困难？”在青岛可隆车业有限公司车间，复工初期，胶州市胶莱街道办干部曲文琨询问。

得知企业的原材料供应商未复工，不能按时供应后，曲文琨第一时间与青岛三洋皮革有限公司包企干部刘建昌取得联系，组织现场办公，按照“六步走”工作法，即企业申请、政府约谈、企业承诺、政府压实责任、模拟运营、通过验收等6个步骤，仅用半天时间就完成企业复工准备，正式投入生产。

“配套厂商三洋皮革如果不能复工，自己作为下游厂家，也将面临‘有人干、没料产’的窘境。”青岛可隆车业有限公司总经理助理李善子感慨，如今，公司正式复工以来，已有490名工人返岗，产能已基本恢复正常，订单预计比去年增长5%。

胶莱街道一方面派驻企业服务团分赴企业问需、把脉、会诊；一方面通过网络平台、包企机关干部点对点发信息等途径，收集重点企业供应链配套企业未复工情况，全力协调配套企业尽早复工，保障重点企业尽快恢复产能。

为了解决复工复产企业面临上游原材料供应不足、下游产品销售不畅等问题，山东建立规模以上工业企业联络员制度，“一对一”精准联系重点企业，及时掌握企业生产经营动态，研究制定有效措施，全面做好协调服务，努力做到问题早发现、早报告、早协调、早解决。

山东组织省内原材料、设备等生产企业对接，建立配套供应关系，为企业复工复产提供全要素对接和疫情防护物资服务。同时，山东还充分发挥龙头企业和重大项目的带动作用，梳理产业链配套企业名单，组建产业链“联盟”，通过协调联系江苏、浙江、广东等地工信部门，推动产业链协同复工复产，带动企业去库存、促生产、提效益。

截至3月10日，全省26175家规模以上工业企业复产2.6万余家，复产率达99.7%，全省规模以上工业企业基本实现应开尽开、能复尽复。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 06 版）