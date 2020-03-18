“我想和你合张影，让大家看看我的‘新疆女儿’。”为了满足这个心愿，2月28日一大早，新疆首批支援湖北医疗队队员、新疆医科大学第一附属医院护士马莉走进病房，扶起了16床的“妈妈”，帮她整理好头发和口罩，一起看向镜头……这一天，正值新疆首批支援湖北医疗队支援武汉满一个月。

疆鄂相隔甚远，但距离无法阻隔真情。“我们原本就是一家人！”新疆首批支援湖北医疗队队长、新疆医科大学第三附属医院院长王喜艳说，武汉大学人民医院从2014年开始，就从科学研究、学科建设到人才培养等方面帮扶新疆医科大学第五附属医院，让当地受益匪浅。在过往的工作交流中，两地医疗工作人员结下了深厚的友谊。“这一次，与其说带队支援，不如说带队回家，共同抗击疫情。”王喜艳说。

“长期以来，湖北省一直无私支援新疆建设发展。疫情发生后，我们带着使命、带着责任、带着感恩、带着新疆人民的深情厚谊驰援湖北。”新疆支援湖北医疗队总领队曹玉景说，截至目前，新疆已派遣4批399名医护人员支援湖北，涵盖重症医学、呼吸内科学、感染性疾病学等专业。

1月28日，新疆首批支援湖北医疗队到达武汉后，迅速进入工作状态，与武汉大学人民医院东院一起，负责7个病区和2个ICU单元重症和危重症患者的救治工作。

“我们一加一，发挥了大于二的作用。”新疆医科大学第一附属医院重症医学科副主任马龙说，医疗队与武汉大学人民医院东院医护队伍合兵一处，高效有序地开展重症患者的救治工作。2月7日，一名71岁的重症患者入院，马龙和武汉大学人民医院东院CCU周晓阳主任立即组织团队讨论治疗方案。经过全力救治，17天后，患者康复出院，不停地向他们鞠躬道谢。说到这里，马龙感慨：“这是共同努力的结果。”

该院同时也是新冠肺炎孕产妇定点救治医院，9病区（原产科为主）承担该特殊职责。截至目前，新疆首批支援湖北医疗队在9病区已成功接生17个新生儿，无一例感染新冠肺炎。

“每个新生命的平安降生，对他们的妈妈来说，都是莫大的鼓励，也让我们医护人员有了更多信心。”新疆医科大学附属中医医院护士任宏颖说。大多数孕产妇都是轻症和中症，病毒会影响她们的肺功能，护士们一边让她们吸氧，一边定期监测孩子的胎心音，直到满足生产条件才进行手术。手术后，产妇会继续隔离治疗，直到体温正常、两次核酸检测正常才能出院。

出院时，产妇们用各种方式表达谢意。“护士站里摆着新妈妈们折的星星，上面写着‘感激！谢谢！’”新疆医科大学第五附属医院医生袁莉说：“查房时，一名即将出院的产妇给了我一个大大的拥抱，感谢我们的照顾和鼓励。”

感动与温情，同样发生在武汉市东西湖方舱医院内。“护士，你的名字那么长，我该怎么喊你呢？”每当有患者这样问起，新疆第二批支援湖北医疗队队员巴哈尔古丽·布代西都会对他们说：“没关系，叫我小巴或者巴哈尔都可以。”

巴哈尔古丽来自新疆喀什地区第一人民医院神经内科。这两年，在援疆医生的帮助下，科里建起了重症监护病房，巴哈尔古丽也学到很多专业知识。面对突发的疫情，她说，“互相帮助的时候到了。”

“新疆的医护人员特别好！直爽，心好！他们很少休息，不停地巡查。有患者说不舒服，要量体温、送药，他们随时到位。”患者陈玉珍说。

新疆医疗队队员们把武汉的患者当成了自己的家人，而他们自己远在新疆的家人也在深情牵挂中给予他们莫大的支持。

“丫头，你在武汉当‘战士’，我在村里当村医，咱娘俩一起加油！”深夜，新疆医科大学第一附属医院重症监护室护士胡雅男收到了来自母亲的信息。母亲的坚定支持，让胡雅男觉得充满力量。

队员们也和家人分享着最近的好消息。“我在武汉入党了！”新疆医科大学第二附属医院神经内科护士邵洁很激动。2月29日下午，奋战在武汉战疫前线的新疆首批支援湖北医疗队13名队员，面对党旗举起自己的右拳庄严宣誓，火线入党。

“生活受磨炼，业务受考验，政治获成长。”曹玉景说，“千里驰援，每个人心中都有一面鲜艳的党旗。一个月来，医疗队已有203名队员向临时党支部递交入党申请书，在战疫中接受党组织的考验。”

“荆楚安好，天山依旧。”新疆白衣战士们如花朵般在武汉的春日里绽放。截至目前，新疆支援湖北医疗队累计救治服务患者886人，治愈559人。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 06 版）