经受住疫情的考验，我们更应该增强脱贫的韧性，更应当重视培养产业抗风险、抗挫折的能力

对危中有机、化危为机的认识，包含着朴素的辩证法思维。如期实现脱贫攻坚目标任务本来就有许多硬骨头要啃，突如其来的新冠肺炎疫情又增加了难度。可以说，能不能在疫情之“危”中抓住扶贫之“机”，很大程度上影响着高质量完成脱贫攻坚目标任务的进度和效果。

从实践看，针对疫情有可能对脱贫进程产生的影响，必须采取有效措施，将影响降到最低。近日，宁夏回族自治区为减轻疫情影响，在脱贫攻坚领域开展“四查四补”，查损补失、查漏补缺、查短补齐和查弱补强。直面问题就能找到症结，认识规律就能抓准要害。从过去配置资源上项目的常规思路，到如今查漏补缺的应对之举，盯着症结、顺着规律自然就能找到借力顺势、化危为机的工作方法。

对疫情影响查损补失，也是对脱贫攻坚工作查漏补缺的好时机。脱贫攻坚是一个动态过程，无论是产业还是就业，都需要经得起风浪、受得住考验。在某种程度上，疫情是对前面一个时期脱贫质量的检验，一些平时不易察觉的短板和漏洞，在疫情冲击下会显露出来。只有抱着实事求是态度，直面问题、分析矛盾、堵住漏洞，才能把脱贫攻坚的底子打得更牢，让脱贫的成果结实可靠。

疫情防控中的快速响应、高效行动，成了脱贫攻坚凝心聚力的一个重要方面。近年来，随着脱贫攻坚的不断深入，基层干部能力增强了、威信提高了，和群众更亲了。疫情发生后，从农村到社区，基层迅速集结，在整合物资、驰援前方、联防联控上表现优异，彰显了强大的组织能力、动员能力和服务能力。面对持续向好的疫情防控形势，脱贫一线要及时调整工作方向，详查缺漏、鼓足干劲，打好疫情防控和脱贫攻坚两场硬仗。

当前，各行各业都动员起来，这也是准确排查难点、找到卡点、抓住着力点开展工作的契机。在宁夏回族自治区，基层干部照着单子，一项项抠、一条条对，事无巨细，找不足、查症结。比如，村不漏户、户不漏人，了解务工意愿和岗位需求，为特色产业做好服务工作，关注就医就学等公共服务状况等等。通过深度精准排查，把困难群体的需求摸排出来，以更细致地对接帮扶。脱贫攻坚是人心所向。生产生活秩序加快恢复的态势初步显露，每个人对回归生活、投入生产都诉求强烈、心情迫切。精准把握社会诉求、市场诉求、个人诉求，顺势而为，一定会事半功倍。

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，今年是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。化危为机，需要抢抓时机，把可借之力、可乘之势用足用好。经受住疫情的考验，我们更应该增强脱贫的韧性，更应当重视培养产业抗风险、抗挫折的能力。只要绷紧弦、加把劲，坚定不移把党中央决策部署落实好，我们完全有条件有能力如期完成脱贫攻坚目标任务。

（作者为本报宁夏分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 05 版）