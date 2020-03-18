中国抗疫体现大国担当

中国用实实在在的抗疫行动，体现了负责任的大国担当，生动践行了构建人类命运共同体的理念

疾病没有国界，新冠肺炎疫情是人类面临的共同的挑战。习近平总书记强调，要深化疫情防控国际合作，发挥我国负责任大国作用。

随着中国疫情防控形势持续向好，全球目光聚焦中国。参与考察中国疫情的世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德认为，中国采取的应对策略行之有效，并强调“世界需要中国的经验。”世卫组织建议，现在国际社会的当务之急是要“认识到各国之间真正的团结与合作对于解决新冠肺炎的共同威胁至关重要”。

新冠肺炎疫情目前正在多个国家和地区扩散。当此之时，中国秉持人类命运共同体的理念，同国际社会同舟共济、携手抗疫。中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时发布疫情信息，积极回应各方关切，努力加强同国际社会的合作。中国及时向包括世卫组织、有关国家和地区性组织在内的国际社会通报疫情信息，第一时间向全球分享病毒全基因序列、引物和探针，与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等技术文件，开展技术交流，及时分享中国疫情防控经验和方案。

对国际社会而言，中国的疫情应对经验十分宝贵。中国人民众志成城、守望相助，特别是武汉人民和湖北人民识大体顾大局、自觉配合疫情防控工作，展现了坚忍不拔的顽强斗志。正如世卫组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民，为全球疫情防控赢得了时间。联合国秘书长古特雷斯也指出，在习近平主席亲自领导下，中国举国动员应对严峻挑战。还有许多国家领导人表示，中国行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出的中国速度、中国规模、中国效率，显示了中国的制度优势。中国上下齐心、共克时艰的做法，充分证明了“团结就是力量”。

中国用实实在在的抗疫行动，体现了负责任的大国担当，生动践行了构建人类命运共同体的理念。而在抗击疫情的斗争中，中国也不是孤军奋战，得到了国际社会的宝贵支持。比如，有170多个国家领导人和40多个国际和地区组织的负责人向我们表示慰问和支持；联合国、上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟、阿盟、拉共体、七十七国集团等重要的国际组织发表声明，表达对中国抗击疫情行动的信心与支持；许多国家和国际组织以及民间团体也伸出援手，向我们捐赠医疗物资，等等。来自国际社会的支持，为我们抗击疫情发挥了重要的作用。

以重大传染性疾病为代表的非传统安全是国际社会的共同敌人。当前，国内企业的复工复产正在有序推进，中国将继续做好世界经济合作发展的强力引擎，努力稳定金融秩序。面对全球疫情防控，中国将毫不犹豫地肩负大国责任担当，共享信息、推广成功医治经验、提供先进技术支持，与世界各国携手筑起一道抵御风险、抗击灾难的堤坝，共同保护好人类赖以生存的地球家园。

（作者为上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 05 版）