“无接触配送”标准化可消除多重忧虑

“无接触配送”服务有了团体标准，是前期各家平台、企业探索“无接触配送”发展升级的结果，彰显了国内外卖、快递行业高效率的应变能力和规范化服务水平。城市允许快递、外卖人员进社区，既因为疫情防控形势好转，也是出于复工复产需要，而且也是为了方便居民，有利于进一步做好疫情防控和推动生产生活秩序恢复。

北京市政府办公厅3月16日印发《关于全力做好疫情防控工作保障企业有序复工复产的若干措施》，允许和规范快递、外卖人员进入社区（村）利用无接触配送设施进行配送等。另据报道，作为国内首个无接触配送领域的团体标准，《无接触配送服务规范》近日正式实施。

此次疫情防控期间，多家外卖平台、快递企业探索的“无接触配送”服务，不仅维系了自己的业务，也方便了居家消费者。最初，各家平台、企业都在探索“无接触配送”服务，总体上没有统一标准可依，所以不少社区、小区仍然不允许快递、外卖人员进入。后者只能在社区、小区门外“摆摊”，既降低了配送效率，也给居民造成了不方便。

现在，“无接触配送”服务有了团体标准，北京等城市允许快递、外卖进社区无接触配送，是前期各家平台、企业探索“无接触配送”发展升级的结果。这一标准正式出台，彰显了国内外卖、快递行业高效率的应变能力和规范化服务水平。城市允许快递、外卖人员进社区，既因为疫情防控形势好转，也是出于复工复产需要，而且也是为了方便居民，有利于进一步做好疫情防控和推动生产生活秩序恢复。

“无接触配送”标准化有望消除多方面的忧虑。首先，有望打通外卖平台、快递企业服务“最后一公里”。此前因“无接触配送”服务无标准、不规范，很多社区不准快递、外卖人员进入，导致企业服务效率低、服务成本高。今后按这个标准服务，企业所忧虑的问题就会解决。

其次，“无接触配送”标准化有望打消用户忧虑。疫情防控期间，很多用户很需要网上订餐、网上购物，但一方面担心外卖遭遇“梗阻”，另一方面担心接触快递、外卖人员被感染。当这类企业和人员都按照统一标准来服务，网上所购商品就会送到指定位置，双方也不用接触，那么广大用户的担忧就排除了。

再次，“无接触配送”标准化可以打消社区管理者的顾虑。虽然国家有关部门之前在努力打破乡村、社区“最后一公里”投递障碍，但一些社区和小区管理者基于防疫考虑，仍把快递、外卖人员挡在大门外。有了“无接触配送”标准，社区和小区不用再担心社区防疫安全，因为业主与外卖人员等不会发生交叉感染。

另外，这个标准对于城市关于社区管理决策也有参考作用。由于各个城市疫情防控形势不同，对于是否允许快递、外卖人员进入社区，各地在管理上会有差异。即使此前一些外卖平台有“无接触配送”，但没有标准来规范。如今有标准，允许快递、外卖人员进入社区，决策者也有底气。

“无接触配送”标准化是解决特殊时期外卖、快递难题的有效办法，尽管该标准属于团体标准，没有法律强制性，但仍有相当的积极意义。快递、外卖企业及人员只有按照标准来操作，才能消除各方忧虑，得到各方的理解与支持。当然，执行这样的标准也需要企业投入并进行监督。

需要指出的是，虽然“无接触配送”标准是根据此次疫情制定的，但疫情结束后如果用户需要仍然可以沿用。有这样的标准，今后如果再出现疫情等重大公共事件，快递、外卖企业就可以快速启动标准化的“无接触配送”服务，这对于企业、用户、社区、城市都是有意义的。

是否允许快递、外卖人员进入社区（村），不仅取决于疫情防控形势等因素，还取决于快递、外卖服务是否规范。这方面，北京的最新决策具有示范意义，即允许快递、外卖人员进入社区（村），但需要规范、利用无接触配送设施进行配送，这也是快递、外卖服务进社区的前提。