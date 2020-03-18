做好“消费回补”需扶持政策升级发力

随着疫情防控形势持续向好和生产生活秩序加快恢复，促进消费和推动经济恢复被提上重要议事日程。按照中央的部署，当前在做好疫情防控的同时，要着力促进消费扩容提质，特别要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。“消费回补”，成了当前疫情防控和稳定经济社会运行重点工作的一个关键词。

疫情期间被抑制、冻结的部分消费，有的会在疫情缓解和结束后被释放出来，有的虽然过了时效而难以重新释放，但可能以其他消费形式进行替代或转化。加之疫情防控中催生了一些新型消费，以及一些消费在疫情防控中得到放大或提升，使“消费回补”不但是一种理论上的推演，更在一些领域已成为看得见的现实。无论是称为“报复性消费”，还是称为“补偿性消费”“恢复性消费”，“消费回补”都从一个重要的方面，展示了促进消费和推动经济恢复的乐观前景。

相较常态下的促进消费，作为疫情缓解和结束后的一系列促进消费行为，“消费回补”有一个突出的特点，既是从疫情期间保民生、稳经济的诸多举措延续而来，也是在此基础上的扩容提质、延伸升级。这一特点内在地要求，疫情期间中央和各地为保民生、稳经济出台的一些支持扶持政策，需要在疫情缓解和结束后的促进“消费回补”过程中，保持一定的连续性并进一步升级发力。

有序推动复工复产，是做好“消费回补”的首要前提。只有尽快复工复产，企业才能加快产出商品和服务，员工才能有正常稳定的收入，两者共同进入市场，才能形成和扩大消费，而这少不了政策扶持之功。2月3日、2月5日和3月16日，北京市相继出台三个系列措施，其中分别从支持企业抗击疫情、支持中小微企业应对疫情持续健康发展和帮助企业复工复产三个方面，向企业提供系统性、持续性支持扶持政策，有力发挥了“政府之手”作用。

“消费回补”涉及方方面面，支持扶持政策需要统筹兼顾和整体升级。日前，国家发改委、工信部等23部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，其中部分措施契合当下情况，可直接助推“消费回补”。又如，3月18日，北京市商务局主办为期一个月的“防疫保供网上行”促消费活动，组织百家企业联合线上大促，满足消费者便利消费、安全消费、品质消费需求，以“线上+线下”“外贸+内销”助力“消费回补”。

消费是最终需求，最终体现为市场行为，做好“消费回补”也要充分发挥“市场之手”作用。市场主体除了需要获得政府政策的支持扶持，还需要获得其他相关市场主体的支持扶持，这方面最典型的举措，就是为商户、租户减租返佣。据报道，北京秀水街前期为商户减租一个月，现减租政策再延长一个月。美团日前推出升级版系列扶持政策，通过对受疫情影响较大餐饮商户和优质餐饮商户返还佣金、十亿元补贴酒店旅游业商家等七项举措，助力餐饮外卖、酒店旅游等生活服务业“消费回补”。

“风雨过后见彩虹”，疫情缓解和结束后“消费回补”大可期待。只要我们精准抢抓“消费回补”机遇，发挥好“政府之手”和“市场之手”作用，一定能迎来消费市场回暖的春天。