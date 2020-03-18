疫情传播不分国界 防控要责任共担

3月16日，中国以外的新冠肺炎累计确诊病例已经超过了中国。3月11日，世卫组织总干事谭德塞宣布，新冠肺炎疫情具有全球大流行的特征。目前，疫情在全球蔓延，百余国家和地区受到影响，使全球疫情防控的挑战越来越严峻。疫情防控能否取得胜利，将取决于全球各国能否有效协同抗疫。

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国采取了“全政府、全社会”的全民防控体系，既保障了民众的健康和安全，也为全球防疫赢得了宝贵的时间。当前，各国的防疫措施和表现千差万别。

意大利自3月10日起在全国范围内实施封城，力图能够使疫情得到尽快控制。瑞典官方3月12日决定停止对新冠肺炎确诊病例的统计，该国将不再对轻症患者和疑似患者进行检测。近日，英国采取的旨在延缓高峰而非强力控制的应对措施、其政府首席科学顾问有关“群体免疫”的言论也引起较大争议。

必须意识到，疫情传播不分国界，疫情防控也不应各自为战。面对百年不遇的全球大流行疫情，世界各国必须联起手来协同抗疫，方能取得真正的胜利。为了加快全球协同抗疫，各国必须做到价值共享、责任共担、能力共建和成果共用。

所谓价值共享，就是要深刻认识并践行人类命运共同体的理念，共享一套协同防疫的价值。新冠肺炎是对全人类的健康威胁，不分你我，也不论国籍、肤色、年龄和性别。只有树立人类命运共同体的理念，才能破除狭隘的国家中心主义，使各国可以携手共进、并肩作战。各国既不应对他国污名化，也不应无视他国安危，而是要认识到人类社会日愈相互依赖的现实，并基于人类命运共同体的价值理念制定防疫措施。

所谓责任共担，就是各国要采取联防联控措施，在对本国国民负责的同时也对其他国家负责。这不仅是国家道义的体现，也是全球协同防控疫情的需求。如果一味考虑本国的自身利益，无顾其他国家的安危，一意孤行和剑走偏锋，不仅是对其他国家的不负责，也会反过来导致本国孤立无援。

所谓能力共建，就是要发挥联合国、世界卫生组织等国际组织的全球领导力，加快各国防疫能力建设。一方面，可以通过多边和双边机制加强跨国联动，促进各国卫生政策协调、专家团队跨国合作，保障国际交通物流畅通等。另一方面，也需通过协调捐赠物资、派遣医疗队等方式，帮助公共卫生系统较为薄弱的国家抵御疫情威胁。

所谓成果共用，就是共享共用疫情防治中的有效经验和成果。其中，既包括病毒研究、疫苗和药物研发、诊疗方案等方面的医学研究成果，又包括资源调配、防疫知识普及、城市防疫措施等方面的有效政策成果。在疫情防控方面，中国交出了自己的答卷。此时，应该在对疫情“外防输入”的同时，加大防治经验的对外输出，使中国的防疫知识、有效措施和经验能够造福更多国家的民众，使中国企业的科技、服务和产品能够惠及更多的消费者。

新冠肺炎疫情防控是对全球治理能力的一次大考。此时，价值共享方能同心同德，责任共担才能联防联控，能力共建方能齐心协力，成果共用才能和弦共振。唯有切实加强全球协同防疫，才能筑起一道人类社会的共同防线，并最终获得对全人类的健康保障。

（作者系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授）