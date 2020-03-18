只要病人康复， 痛点累点没关系

“痛并快乐着！”这是南京医科大学第二附属医院ICU护士长周蓉，赴黄石救援新冠肺炎重症患者30多天后最深的感悟。

做护士拍背排痰的“陪练”

周蓉所在的黄石市中心医院ICU，在江苏医疗队到达之前，是一个儿科重症监护病房（PICU），医疗队到达之后，对黄石市的新冠肺炎病人进行了摸查，按轻、中、重进行分层分类救治，并决定将这个PICU改造成ICU，用于收治新冠肺炎重症患者。

南医大二附院援黄石医疗队队长哈维超介绍，医疗队刚到时，中心医院PICU并不能收治成年病人，周蓉负责把这个PICU进行快速改造。第一天调研，第二天人员梳理分配，第三天病房流程梳理，第四天就开始收治成年病人，17张床，两三天就收满了。

病人的病情严重，护理必须更加精细。周蓉说，就拿最基础的为病人拍背来说，手法、力度、频率都有讲究，拍得到位了，病人会觉得舒服，也能促进他们震动排痰，因为这类病人的痰液往往比较黏稠，靠病人自己的力量很难排出。

护理查房时，只要条件允许，周蓉会给每位病人拍一遍，有些护士拍得不到位，周蓉会耐心示范，示范完了，告诉她们：“你们回去先练，练完明天交班前，在我身上再练一下！”

“大家都到你身上练，怕不怕疼？”面对记者的疑问，周蓉笑着说，“拍得疼没关系，重要的是找到感觉，对患者有益。”

“发明”特殊交班方式

黄石市中心医院ICU清洁区和医生办公室之间的玻璃上，贴着密密麻麻的交班记录，这是周蓉提出的抗疫时期的一种特殊交班方式。每班的护理组长将危、重、特殊病人的生命体征、神志、意识、吸氧方式、流量、呼吸机模式、参数、病情变化等情况都记录在纸上，贴在玻璃上。

“正常的交班方式是两班人员在一起集中进行讨论完成交班，但现在条件和时间都不太允许。”周蓉说，重症病房里的工作人员不方便使用手机，因此以书面的形式交接，并且贴到玻璃上，可以方便外面的同事拍照发到工作群里。“大家接班之前也可以先看一下交班记录，做到心中有数，这样在护理病人的时候可以更主动、更全面。”

从2月11日出征黄石到现在，江苏医疗队在黄石已经奋战30多天。

周蓉每天工作的时间都在10个小时以上，常常深夜还在病房。高压与疲惫一度让她嘴里的溃疡成蔓延之势，吃饭都受影响。和家人的联系，也常常是在家庭群里匆匆报个平安。

虽然很辛苦，但看到病人的情况一天天好转，她比谁都高兴。“原来需要戴呼吸机的病人，呼吸机撤下了；原来说句话就喘的病人，能够交流了；还有许多病人，转到轻症病房了……”说起这些，她的脸上绽放出灿烂的笑容。

（金 凤 通讯员 陈艳萍）