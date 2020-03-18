12人携带9吨物资 浙江组建抗疫医疗专家赴意

17日，记者从浙江省卫健委获悉，由来自浙江大学医学院附属第一医院、浙江省中医院等单位的12位专家组成的中国抗疫专家组将于18日赴意大利协助应对疫情。据悉，这是中国政府派遣的首批赴意大利抗击新冠肺炎医疗专家组之一。

近期，新冠肺炎疫情在全球呈现扩散态势，意大利等国确诊人数快速增加。3月10日，意大利升级防控措施，宣布全国封城，且面临着医疗物资和设备短缺的困难，希望中国予以帮助。此次浙江组建专家组，也将加强新冠肺炎疫情防控国际合作与交流。

“我们抵意后，会与当地医院和专家开展新冠肺炎抢救防控工作的交流，介绍浙江经验并提供诊疗指导和咨询，也会为当地我国使领馆、中资企业人员、留学生等提供一些咨询服务。”此次出征的专家组组长、浙大一院常务副院长裘云庆介绍说。

据了解，12位赴意专家还会携带一批由浙江省捐赠、当地急需的医疗救治物品，包括呼吸机、监护仪、双通道输液泵等ICU装备各30套，便携式彩超2套，实验室检测试剂6万人份，还有一批防护物资、常用药品等共计9吨。加上前期已运抵意大利的26.4吨防疫物品，浙江累计共有35.4吨物资支援当地抗疫。

作为浙江省首位疾控驰援人员，浙江省疾控中心传染病预防控制所副所长凌锋则表示，自己将与当地疾控专家分享浙江精准防控经验，比如对密切接触者的追踪、管理，运用五色图做分区、分级、分类防控等。

“这支队伍的成员都经历过一线抗疫战斗的检验，涵盖呼吸内科、感染病科、中医内科、传染病防治等专业，我们会结合以往的经验，积极协助当地疫情防治工作，圆满完成任务。”裘云庆表示。（洪恒飞 记者江耘）