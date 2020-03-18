有序有效，寒冬后的餐饮业“醒”了

疫情得到有效控制，如何判断人们的生活是否恢复正常？

复工不忘防控，营业依靠科学管理，眼下各地餐饮业正有序唤醒。

责任落实，确保有效复工有基础

“我们终于可以营业了！”日前，青海省人民政府发布第18号通告，该省所有餐饮经营单位(含酒店、餐馆、早餐店、夜宵店等)全面恢复营业。连日来，西宁市新华联百货、唐道步行街、农贸市场等有序开业，牛肉面、火锅店等餐饮场所也迎来好消息。

根据商务部、国家卫健委联合印发的《零售、餐饮企业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南》以及青海省疫情防控分区分级和重大突发公共卫生事件响应级别调整的实际，青海省政府要求餐饮经营单位要全面落实企业主体责任，落实疫情防控具体措施。

同期，在内蒙古自治区政府召开的新闻发布会上，区发改委主任龚明珠提出，商务、卫生健康、市场监管等部门要认真落实监管和服务责任，督促服务业企业和单位严格落实疫情防控责任，指导企业建立健全防疫管理制度，落实好经营场所、设施设备、营业环境、工作人员和商品的卫生防疫等防控措施，对于服务业复工过程中责任落实不力、推诿扯皮的行为和个人将予以严厉追究。

“对疫情形势的正确研判是餐饮业复工的前提和基础，所以政策指导、明晰责任、企业落实，这个次序不能乱。”呼和浩特某连锁餐饮品牌创始人李敏说。

事无巨细，保证经营防疫两不误

“餐饮门店正通过双筷双勺、分餐制、间隔落座等措施，保障用餐安全。”湖南省餐饮行业协会会长刘国初向记者介绍了餐饮业疫情发生后复工的各项举措。

在海南省餐饮业逐步复苏之时，海口市商务局对复产企业提出要求，对具体经营细节进行了详细的规定：

各企业在餐厅入口张贴告示和设检查台，检查客人健康码、测体温，登记姓名、手机号、用餐人数。门口设置等待区，有位再通知客人前来就餐。大堂餐桌距离不少于1米，长条桌同排要求隔位就座，对面错位相坐，间隔距离不少于1米。每桌顾客就餐结束后都及时消毒，等待10分钟后才引导下一桌客人就座。

青海省要求，餐饮经营单位恢复营业前，应建立返岗员工健康台账，营业后每日对从业人员进行晨检和体温监测；对营业场所、餐饮用具、设备设施等进行通风、消杀和安检，并储备好必要的防疫物资；餐饮从业人员暂不聘用疫情高、中风险地区人员和境外来青返青人员。

依靠平台，助力复工增收有保障

疫情尚未结束，如何保证营业额？海南三亚崖州区日前推出餐饮外卖免配送费活动优惠政策，并鼓励餐饮商户加盟线上外卖平台，提供网上订餐服务，有效扶持餐饮商户渡过难关。

在浙江，有关部门引导餐饮单位加快向数字生活新服务转型，将传统堂食需求引入线上餐饮，加快线上线下融合发展，鼓励饿了么、美团等餐饮外卖平台在疫情期减免平台佣金，扶持停业的餐饮单位积极参与线上快餐外卖的经营服务，将传统堂食需求引入线上餐饮，加快线上线下融合发展。

杭州正式上线“餐饮企业健康码”有力助推了餐饮业的复苏，消费者可以通过扫描“企业健康码”，查看到该商家的食安情况，包含商家的动态企业健康码、阳光厨房视频监控、商家风险分级、证照信息、复工人员的健康码状态及健康证信息、主要食材来源信息、自查记录，以及市场监管检查记录、食品抽检信息等，并可直接对商家进行评价或违法举报。

杭州市市场监管局相关负责人告诉记者，在扫描企业健康码的同时，消费者的个人“健康码”也能快速展示，餐饮商家减去繁杂的手工记录消费者信息等程序，即使在就餐高峰期，也能保证顾客井然有序的进行取餐或进店就餐。此外，该系统会在消费者扫码时将顾客就餐时间、就餐地点留痕，以便疫情期间可能需要的人员追溯，辅助疫情排查。（黄龄亿 本报记者 张景阳 江 耘 张 蕴 俞慧友 王祝华）