餐饮业复工，科学治理的考卷要答好

政府部门高度重视，企业主体创新前行，疫情之下的餐饮业正在有序有效复苏。餐饮业躲不开疫情对国家整体经济发展的影响，同时，餐饮业的行业特点，更决定了其复工要求高、恢复正常运营难度大。从这个意义上讲，餐饮业的复工更需要政府、群众、企业主体自身的多方“关照”。

首先，餐饮业复工绝不能脱离疫情防控。面广、点多、人员密集是餐饮业的主要特点，在疫情防控尚未取得胜利之前，餐饮业仍是防控重点领域。在此情况下，分层级、有步骤、明责任的复工指导方式至关重要。政府部门应牵头明晰责任、细化运营要求，不能一声令下一哄而上，更不能令行不畅。

其次，餐饮业复工并不等于行业就可以复苏，毕竟眼下的复工“是为了恢复生产，而不是为了走亲访友搞聚会”。因此，如何帮助餐饮业在复工之后还可以获得收益，就要靠思路上的群策群力和手段上的多元化。各地可以充分利用互联网资源平台，有力扶持和激活外卖送餐、在线消费的环节，最大限度激发线上餐饮的运营潜力。在政策帮扶上，可依据疫情防控形势下的税收减免政策，积极引导私营租赁业主为餐饮单位减免租金，同时，金融单位可依规适当放宽政策，帮助餐饮单位渡过难关。

在疫情期间，为数不少的餐饮企业充分利用起了这段长时间的歇业时间，搞起了店面装修、店面升级的工作，同时也静下心来深入研判市场，确立了转型升级的全新发展思路。这种在艰难中创新前行的做法也值得业内学习和点赞。

服务业是拉动内需的主要力量，餐饮业是服务业发展的主力军之一，疫情尚未结束，更是对科学治理能力的大考，复工还需要政府、行业主体、消费者群策群力、多方扶持，在不影响抗疫的前提下千方百计提振发展信心。

（张景阳）