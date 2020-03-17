科技部：防疫科研布局方向对路 取得重要阶段性成果

人民网北京3月17日电 （王国菁）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，科技部生物中心主任张新民表示，科技界积极发挥科技在防疫中的支撑作用，成立科研攻关组，设立九大专班，围绕疫苗、药物、溯源、检测、动物模型五大方向。目前科研布局方向对路，各项任务进展顺利，取得重要阶段性成果，走在了世界前列。

“我们以实战为导向，用病毒机理研究指导疫情防控实践，大力促进药物、医疗装备研发和临床救治相结合；广泛应用高新科学技术，运用大数据开展舆情趋势研判；我们综合多学科力量，强化科研攻关支撑和服务前方一线救治的部署，让科研成果更多向临床一线倾斜。这些防控策略、技术成果和标准经过了实践检验，中方秉承人类命运共同体理念，愿意与国际社会共同分享。”张新民表示。

他介绍，在知识成果分享方面，中国科研团队最早向世界卫生组织共享了病毒全基因序列；国家生物信息中心发布“2019新型冠状病毒资源库”、国家微生物科学数据中心发布“全球冠状病毒组学数据共享与分析系统”，为全球病毒基因组序列发布、病毒基因组变异数据分析提供支持；依托中华医学期刊网，防控新冠肺炎科研成果共享交流平台，截至3月16日24时，已有97种期刊上线，平台上661篇相关领域研究论文和病例述评，浏览量超过200余万次。

在药物筛选研发方面，中国向世界公开新冠肺炎诊疗方案及药物筛选结果，法匹拉韦、恢复期血浆、中药等重点药物已向发生疫情的相关国家提供。

在疫苗研发方面，积极倡导全球合作。目前,中国已有多家企业或科研机构与国外开展合作，推进新冠疫苗研发。

张新民称，公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。当前，新冠肺炎疫情在多个国家出现，中国将进一步加强同世卫组织沟通交流，同有关国家特别是疫情高发国家在溯源、药物、疫苗、检测等方面的科研合作，共享科研数据和信息，为取得全球抗击疫情的最后胜利贡献中国智慧和中国力量。