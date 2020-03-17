坚持向科学要答案要方法

“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”3月16日出版的第6期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《为打赢疫情防控阻击战提供强大科技支撑》。

文章强调，要把疫情防控科研攻关作为科技战线的一项重大而紧迫任务，综合多学科力量，统一领导、协同推进，在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度，尽快攻克疫情防控的重点难点问题，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。

当前，经过各方面艰苦努力，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。要最终降服病魔，科研攻关仍需拿出更多“硬核”成果。

■救治是头等大事 科研成果向临床一线倾斜

尽最大努力挽救更多患者生命是当务之急、重中之重。

“尽最大可能阻止轻症患者向重症转化，切实提高治愈率”“提升重症、危重症救治水平，尽量降低病亡率”——习近平总书记对“加强药物、医疗装备研发和临床救治相结合”提出要求。

习近平总书记还指出，强化科研攻关支撑和服务前方一线救治的部署，坚持临床研究和临床救治协同，让科研成果更多向临床一线倾斜。

根据一线救治需要，科技界正夜以继日筛选有效治疗药物。筛选始于数以万计的药物，万、千、百、十，数量级次第下降，目前部分药物初步显示出临床疗效。

科技部门初步总结了新冠肺炎治疗“三药三方案”，磷酸氯喹、瑞德西韦、法匹拉韦等一批新老药物开展临床试验，中西医结合、恢复期血浆、干细胞等治疗方式在持续探索完善中。科研攻关的一批药物和救治技术在临床救治中不断扩大应用，对于优化治疗方案、制定分型分层的治疗策略发挥了重要作用。

科技部副部长徐南平说，疫情联防联控机制科研攻关组自成立以来，明确要求以结果导向、实战应用为出发点，坚持科研与临床救治、防控实践相结合，设立专班，挂图作战，争分夺秒，将不断拿出切实管用的科研成果。

■疫苗研发、病毒溯源 为可能出现的常态化防控做准备

习近平总书记强调，疫苗作为用于健康人的特殊产品，对疫情防控至关重要，对安全性的要求也是第一位的。

当下，疫情在世界范围内出现蔓延的势头，国内外都有一些科学家提出，不排除新冠病毒与人类长期共存的可能。从人类防治病毒感染的历史经验来看，最终战胜疫情离不了疫苗。

习近平总书记对疫苗研发提出明确要求：“要推进疫苗研发和产业化链条有机衔接，为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。”

灭活疫苗、病毒重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗……多条技术路线同步开展，部分项目已进入动物实验阶段。

作为一种新发传染病，新冠肺炎还有不少“神秘”之处，比如，疫情的源头和宿主、传播途径、致病机理等尚未完全搞清楚。不解决这些问题，即便防控成效显著，疫情仍可能出现反复。

“当前，打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战还需要付出艰苦努力。”“越是面对这种情况，越要坚持向科学要答案、要方法。”习近平总书记说，“病毒溯源和传播途径研究，对整个疫情防控至关重要，必须全力弄清楚。”

中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰说，目前还不知道新冠肺炎会像SARS一样倏然而去，还是像流感一样间断流行，或者像乙肝一样可长期存在于部分缺乏足够免疫力的人体、进而传染其他人。核酸与血清抗体流行病学调查是把握新冠肺炎流行规律的关键科学证据，也是对进一步防控措施做出科学决策的重要依据。

■平战结合 完善疫病防控和公共卫生科研攻关体系

“重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。”习近平总书记指出，要完善平战结合的疫病防控和公共卫生科研攻关体系。

在一周内确定了新冠病毒的全基因组序列并分离得到病毒毒株，及时向全球共享；分阶段推出多种检测试剂产品；迅速筛选有效药物和治疗方案……疫情发生以来，我国科研人员做了大量工作，为全世界防控疫情赢得宝贵时间和经验。

备豫不虞，为国常道。未来，重大传染病和生物安全风险仍会像一把利剑高悬头顶。

为此，习近平总书记反复强调体系建设：“要统筹各方面科研力量，提高体系化对抗能力和水平”“疫病防控和公共卫生应急体系是国家战略体系的重要组成部分”“整合生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的国家重点科研体系”。

这表明了一种谋长远之策、建久安之势的决心和谋划。

新华社记者 董瑞丰

（新华社北京3月16日电）