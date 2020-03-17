入境乘客转运流程形成完整闭环

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市交通委副主任、新闻发言人容军表示，本市为入境乘客提供24小时不间断转运服务，转运流程形成完整闭环，实施乘客隔座运输，严格控制车辆满载率不高于50%。

容军介绍，市交通委已在首都机场设立了入境进京人员交通服务保障现场调度组，制定了详细的转运方案和应急预案，承担入境人员交通转运服务保障的企业主要有首汽集团、公交集团、机场巴士公司等，配备了车况良好、乘坐舒适、可载行李的大巴车、中巴车、商务车。转运车辆做到专车专用，驾驶员和转运车辆在此期间不参与其他社会运输服务。各运输企业按照卫健部门提供的车辆、人员防护及消毒指引，规范做好车辆和座椅等设施消毒，做到“出车一趟、消毒一次”，司机全程佩戴口罩等防护用品，司机与乘客采取必要的物理隔离等措施，有针对性地提高乘客和司机双方在转运过程中的安全性。

据介绍，经海关、卫健部门初筛以后，初步认定排除新冠肺炎人员方可乘坐转运车辆至新国展集散点；对接航班信息、为入境乘客提供24小时不间断转运服务，做到有航班进港就有转运服务；入境旅客转运实行一站直达、“手递手”服务，转运流程形成完整闭环；在转运工作中严格遵守转运要求，实施乘客隔座运输，严格控制车辆满载率不高于50%；工作人员及驾驶员24小时值守，合理排班，避免疲劳工作，保障安全驾驶。提前对接航班、旅客、行李数据信息，提前备班做好转运准备，让“乘客少等待、服务零差错”；针对入境旅客行李多的特点，安排货车参与行李转运，客货车合理配比、做到货随客走。

本市应有关部门要求，提供从相关医院转运检测结果为阴性入境人员的服务；提供从新国展集散点接送旅客转机和转乘铁路的交通服务。首汽集团已相应配备了中巴车和GL8商务车，实行网络预约，40分钟以内即可到达，在必要的情况下，还可以依需求设置专门停车区，即时提供运输服务。

容军介绍，机场巴士公司自3月10日开始执行从T3D至新国展的入境旅客转运任务，截至16日凌晨，共发车504班次、安全有序转运入境旅客9447人。市交通委将继续正常做好国内航班的交通接驳运输保障工作。机场快轨、机场巴士、出租汽车等常规交通接驳方式均正常运行，提供服务。（记者 李祺瑶）