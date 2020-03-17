隐瞒病情入境造成感染风险触犯刑律

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署政策法规司司长王军表示，采取拒绝执行健康申报、体温监测或不如实填报健康申明卡等方式隐瞒疫情，如引起检疫传染病传播或者有严重传播危险，将依照刑法以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情全球大流行。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，3月11日以来，全国的陆、海、空口岸入境人员日均12万人次，与去年同期相比下降了八成多。其中，乘国际航班入境的人员日均2万人次，外国人占比一成左右。

王军表示，疫情发生后，海关全面启动了健康申报制度，但有一些入境人员仍怀着侥幸心理，采取各种手段拒绝申报，或者不如实申报健康状况，不配合体温监测；还有一些入境人员明知自己已经出现了发热、干咳等染疫症状，或曾经去过疫情严重地区，却故意隐瞒发病情况、境外旅行史；有人甚至采取吃退烧药等方式降低体温，掩盖发热症状，在海关卫生检疫环节蒙混过关，入境后被确诊为新冠肺炎，导致与其密切接触的人员被感染或者被隔离观察，给公共卫生安全造成重大风险。这些行为如果引起检疫传染病传播或者有严重传播危险的，将依照刑法以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

目前，我国综合航班始发地的疫情、客座率、航班运行特点等因素，对航班运行风险进行综合评分，并根据评分将航班风险划分为高、中、低三个等级，根据不同等级采取不同的防控措施。中国民用航空局飞行标准司司长朱涛透露，对于高风险航班，会尽可能减少机上服务流程，对旅客进行分区管理，安排旅客分散就座。同时，在每个航班的后三排都会预留应急事件处理的隔离区。

交通运输部海事局副局长杨新宅透露，目前已指导各地建立应急疏运保障车队，分类梳理入境旅客的转运需求，根据客流状况，灵活选配大中小型客车，保障运力充足，做到车等人，避免出现乘客滞留扎堆的现象。交通运输部还采取“点对点、一站式”的运输方式，将入境人员从入境口岸直接运送到目的地城市，做到运输环节的闭环管理，避免与社会人员接触带来疫情传播风险。

热点回应

1、随着海外疫情持续扩散，中国政府是否会考虑包机从一些疫情严重国家接回中国公民？

中国民用航空局飞行标准司司长朱涛：3月4日起至今，民航局在正常航班的运行基础之上，对一些需求集中、飞行目的地有接收能力的城市，视情启动了重大航空运输保障机制，开行临时班机或包机，目前共执行了13架次赴疫情严重国家的运输任务，其中安排7架次临时航班接回中国公民1101人，执行援外专家组运输任务1架次，运送专家9人，物资11.09吨，执行援外物资运输任务5架次，运输物资78.45吨。下一步将在国务院联防联控机制的指导下，根据实际需求适时安排此类飞行任务。

2、“钻石公主”“至尊公主”邮轮疫情感染事件发生后，中国如何防控邮轮疫情？

交通运输部海事局副局长杨新宅：邮轮载运量比较大，人员高度密集且相对封闭，空调、排水系统相通。在海上航行期间，一旦出现疫情，防控是极为困难的。交通运输部结合客运船舶的疫情防控特点，已采取有针对性的防控措施，具体包括：第一时间暂停我国大陆港口始发的国际邮轮，涉及到全球7家国际邮轮公司共10艘国际邮轮。目前，中日、中韩之间的客货班轮客运业务已暂停。同时，交通运输部还印发通知，对于尚处于营运的客班船，建立了日调度机制，严格控制客座率，并配合做好乘客信息登记等相关工作。目前，交通运输部正在抓紧组织研究，对邮轮等大型客轮公共卫生突发事件，制定针对性强的应急处置预案。（记者 刘欢 张航）