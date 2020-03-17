■精准加强疫情输入输出防控

强化同有关国家卫生、海关、移民、教育等对口沟通合作和行动协调

严格执行个人、地方、接待方、家庭等报告制度

做好国内居民出境旅游相关提醒

加强诊疗方案、药物等方面国际合作

■分类细致有序做好疫情防控后续工作

关爱帮扶重点人群、恢复正常社会秩序、帮助市场主体复工复产

新华社北京3月16日电 3月16日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，根据疫情最新变化做好科学防控，精准防范疫情跨境输入输出，做好疫情防控后续工作，加快推进全面复工复产、恢复正常生产生活秩序。

会议指出，目前全国疫情防控形势持续向好，疫情蔓延扩散势头得到基本控制。武汉和湖北要集中专家和医疗资源，进一步加强重症患者救治，降低病亡率。其他地区要防范可能出现的散发或聚集性病例。当前境外输入病例给疫情结束带来不确定性，要精准加强疫情输入输出防控。强化同有关国家卫生、海关、移民、教育等对口沟通合作和行动协调，推动共同执行旅行疫情防控指南。严格执行个人、地方、接待方、家庭等报告制度。做好国内居民出境旅游相关提醒。加强诊疗方案、药物等方面国际合作。

会议指出，要围绕关爱帮扶重点人群、恢复正常社会秩序、帮助市场主体复工复产等，分类细致有序做好疫情防控后续工作。武汉和湖北要精心制定方案，其他地区要根据国家制定的原则稳妥做好相关工作。各地要及时足额兑现对防控一线医务人员、社区工作者、公安干警、志愿者等人员的补助。督促用工单位对参与新建、改造防控救治设施的劳动者，及时按承诺兑现劳动报酬。制定专门方案，组织滞留在鄂在汉外地人员及滞留在外地的湖北籍人员返乡。在保证重症患者得到高水平治疗、帮助湖北恢复正常医疗服务的基础上，有序组织援鄂医务人员分批撤离。做好疫情期间临时征用的房屋、交通工具、相关设施设备等返还清退和依法补偿工作。要保障被依法隔离等劳动者的工资等权益，鼓励企业与职工协商采取调整薪酬、缩短工时、轮岗轮休等方式稳定劳动关系。加大农民工特别是贫困劳动力、湖北籍劳动力就业促进工作力度。会议强调，各地要落实属地责任，统筹做好因疫情病亡人员的善后工作。

会议指出，目前多数省份已调低疫情应急响应级别，要按照统筹疫情防控和经济社会发展的要求，相应优化复工复产中的疫情防控措施，加强地区间协调，通过点对点运输等促进务工人员尽快返岗。多日未发生新增病例的地区间，要采取措施促进人员更加便利地相互流动。科学确定务工人员返岗留观时间。工作期间做好各种防护，以利于全面复工复产。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。