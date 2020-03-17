疫情防控这根弦松不得

新冠肺炎疫情暴发以来，戴口罩、勤洗手、少外出、不聚集，已成为14亿中国人的共识。如今，国内疫情防控形势总体向好，全国范围新增病例多日稳定在两位数及以下，大部分省份已连续多日无新增病例。这喜人的战“疫”成果离不开各级政府对国家疫情防控措施的坚定执行，离不开各单位社区的积极响应、措施到位，也离不开广大民众的配合及自我防护意识的提升。但是，随着天气转暖和各地复工复产、公共交通的逐步恢复，很多人开始跃跃欲试地出门赏花、逛街、购物；还有少数人甚至放松了警惕，以为疫情将要过去，出现了出门不戴口罩、扎堆聚集等现象。

疫情真的到了可以放松警惕的时候吗？并没有！虽然现在北半球气温已经回暖，但是病毒的活跃性并未如同大家期待的那样降低。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，我们尚不清楚新冠病毒在不同气候条件下如何活动和表现，尚无证据显示新冠病毒会在夏季自行消失。

事实上，目前虽然中国的疫情有所好转，可是全球正面临着更为严峻的挑战。世界卫生组织近日宣布，新冠肺炎疫情已具有全球大流行特征。140多个国家和地区均出现新冠肺炎确诊病例，境外病例数在短时间内已突破8万，意大利、伊朗、韩国、西班牙等国家正呈现蔓延趋势，我国境外输入性疫情风险正在不断增加，我国疫情防控形势已从内防疫区输出转入外防境外输入的新态势，疫情高风险依然存在。

随着新冠肺炎境外输入性病例的逐渐增多，以及各地复工返岗人员和出行人员的大量增加，疫情防控压力进一步上升，稍有懈怠，就有可能让我们在前期付出的努力功亏一篑。专家指出，新冠肺炎疫情尚未过去，反弹风险依旧，现在还远没到放松警惕的时候。我们现在面临的首要任务是：在逐步恢复正常社会经济工作生活的同时，还要继续严防死守，防止疫情死灰复燃。大家还是应该继续做好自我防护和家庭防护，尽量减少不必要的外出，不聚集，不添乱。只有我们共同努力，思想不麻痹，防疫不懈怠，防护不放松，才能稳固战“疫”成果，最终迎来抗疫胜利的那一天。（闻唱）