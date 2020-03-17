全球战“疫”，合则胜！

3月13日，在拉脱维亚首都里加，中国同中东欧17国举行新冠肺炎疫情防控专家视频会议。

亚尼斯摄（新华社发）

随着多国拉响警报，新冠肺炎疫情正在全球多国多点暴发并呈蔓延态势。世界卫生组织总干事谭德塞3月9日表示，新冠肺炎疫情已在多个国家出现，该疫情构成全球性大流行的威胁“已经变得非常真实”。

国际社会要求各国携手、合作抗疫的呼声日渐强烈。如谭德塞所说：“众所周知，全球协作是对抗疫情的关建。”应对无国界的病毒，唯有展开无国界的合作，方能抓住“机会窗口”，扭转疫情困局。

“疫情需要一起抗击”

综合外媒报道，当前全球多国新冠肺炎疫情防控形势严峻。

欧洲多国疫情告急。截至3月15日，意大利累计确诊新冠肺炎病例24747例，累计死亡1809例，死亡率超过7%；西班牙新冠肺炎确诊病例达7753例，单日新增2000例，成欧洲第二大疫情国。14日晚，西班牙在全国范围内实施15天的“封城”措施。截至15日，德国新冠肺炎确诊病例已达4838例。德国自3月16日早8时起关闭与法国、瑞士和奥地利的边境。早在本月10日，德国证实疫情已扩散至全部16个联邦州。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美东时间3月15日14时30分，美国新冠肺炎确诊病例累计3244例。美国此前宣布，来自26个欧洲国家的外国公民将面临进入美国的限制，爱尔兰和英国在16日也被加入该名单。13日，美国宣布进入“国家紧急状态”。

疫情还在亚非多国蔓延。当地时间3月15日，伊朗新增1209例新冠肺炎确诊病例，确诊病例总数超过1.3万例。当日新增113人死亡，创单日新增死亡人数新高。截至15日零时，韩国新冠肺炎累计确诊病例8162例，其中88%的病例集中在大邱和庆北地区。韩国将大邱、庆尚北道设定为“特别灾难区”。据美联社15日报道，非洲54个国家中已有25个存在新冠病毒确诊病例。南非总统拉马福萨15日晚发表电视讲话，宣布进入“国家灾难状态”。

近来，一个接一个令人揪心的消息传来，将一个严峻现实摆在世界面前：新冠肺炎已构成“全球性流行病”。截至北京时间3月15日，141个国家和地区向世界卫生组织报告了15万余例确诊病例，死亡人数超过5700人。

如何控制？除了各国积极采取紧急行动之外，谭德塞多次呼吁加强国际合作，指出团结协作、积极行动是人类战胜新冠病毒的有效办法。

全球一盘棋、各国共进退。阻击疫情需要全球合作，这已成为国际社会的共识。联合国秘书长古特雷斯13日发表讲话，呼吁全球各国团结一致，向新冠病毒宣战。

“疫情需要全球一起抗击”，德国《每日镜报》刊文称，任何试图通过各自国家的措施来寻求解决办法的人，很快就会发现这样做没有前途。“疫情没有国界。因此，答案必须是跨国界的”。

“当前，国际社会倡议各国加强团结协作的呼声日益强烈，一方面反映了新冠肺炎疫情在全球扩散，正给各国人民的身体健康和生命安全造成严峻威胁；另一方面证明了人类命运共同体理念已经深入人心，在具有极大破坏性的疫情面前，只有摒弃以邻为壑、自私冷漠的狭隘观念，才能维护全球公共卫生安全和全人类健康。”北京师范大学政府管理学院副教授王磊在接受本报记者采访时分析称。

“协作是共赢之举”

中国抗疫医疗专家组携31吨医疗物资驰援意大利；中国向韩国提供110万个口罩等抗疫物资援助；在中国专家建议下，伊朗政府根据中国经验建立方舱医院；中国与10个太平洋岛国通过视频会议分享抗疫信息、交流防控经验……

近段时间，中国在积极防控国内疫情的同时，主动向其他疫情形势严峻的国家提供支援、分享经验，以实际行动推进国际合作，助力全球“战疫”，赢得广泛赞誉。

意大利外交部长迪马约在接受该国电视台采访时表达了对中国的感谢：“困难时期，我们彼此互助”。西班牙网友听说中国为西班牙等疫情严重的欧洲国家提供口罩与核酸检测盒后，纷纷在社交媒体上发起“感谢中国”活动。

疫情暴发后，中国始终秉承合作姿态，共享防控信息和做法，参与药物、疫苗研发等国际合作，不仅为各国争取到宝贵的“机会窗口”，也让国际社会看到团结协作在抗击疫情中的重要意义。

美国《国家利益》双月刊网站刊文称，新冠肺炎疫情突出了国际社会加强合作的必要性。世界各国政府不应限制国际贸易和海外旅行，而应加强疾病预防和控制领域的合作。

目前，一些合作已经启动。美国哈佛大学此前正式确认，正与钟南山院士牵头的中国科研工作者共同致力于寻求对抗新冠肺炎疫情的更好诊断和治疗方案。中国的马云公益基金会向美国哥伦比亚大学、澳大利亚一家感染与免疫研究所分别提供了超过1000万元人民币的资金支持，用于新冠病毒治疗药物和疫苗的研发。

“协作防控疫情的国际努力是真正利人利己的共赢多赢之举。”王磊指出，各国可以在诸多领域展开充分合作，共同防控疫情。“一是各国与世卫组织和国际社会及时分享疫情信息，加强协调合作，推动地区和全球的联防联控；二是加强抗疫经验和疫情防控有效措施的分享和交流；三是加强在药物、疫苗、检测试剂等方面的科技合作；四是发扬人道主义精神，向有需要的国家和地区提供紧急帮助。”

“加强合作更具意义”

近日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭会见谭德塞，通报中国政府决定向世界卫生组织捐款2000万美元，支持世卫组织开展抗击新冠肺炎疫情国际合作，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家有效应对疫情。

随着疫情蔓延多国，不少发展中国家难躲病毒侵扰，并因医疗能力有限而面临严峻挑战。对此，关注并援助发展中国家疫情防控的呼声日渐高涨。

国际货币基金组织（IMF）与世界银行日前在联合声明中表示，国际机构和各国正在加强合作，关注疫情对卫生系统薄弱的贫穷国家产生的影响。

“一些发展中国家的公共卫生体系较为脆弱，在应急医疗物资储备、疫情防控知识传播、医疗救治水平等多方面相对落后。此外，这些国家的社会和经济发展多处于转型或改革的关键节点，疫情暴发可能在一定程度上打乱其发展进程。”王磊指出，全球公共卫生安全是联合国2030年可持续发展议程的重要组成部分。伴随疫情扩散，国际组织及发达国家应在资金、医疗物资、专业知识和技术咨询等方面，为发展中国家抗击疫情提供更多帮助。

联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪和联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特撰文认为，无论是在空间上，还是在经济和社会层面，没有哪个国家能把新冠病毒的影响隔绝开来。确保发展中国家有能力诊断、治疗和预防这种疾病的国际响应，对保障数十亿人的健康至关重要。

于全球而言，疫情是一次挑战，也是一道考题。持续发展的新冠肺炎疫情引出这样一个问题：世界应如何为应对疫情威胁而团结起来？在土耳其前经济部长、联合国开发计划署前署长凯末尔·德尔维什看来，疫情可能引发两种不同的政治走势，一是催生减少全球互通性的举动，二是要求全球加强合作。如何选择？“显而易见，第二种走势更具重要意义。”