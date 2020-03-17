今天依然是早早起床，我已经不记得今天是星期几了，春节到现在一直在忙碌，甚至连女儿的生日也忘了。

早饭后我习惯性地到居住地外面的小广场走上两圈，保持头脑清醒，梳理一下前一天的和即将开展的工作，特别是需要提醒医生护士应该注意的事项，安全这个底线始终警示着我。

到病区后，我迅速换上工作服，进入办公区，8点准时招呼医务人员交班。3床老先生的病情又加重了，17床情绪极不稳定，32床无创呼吸机辅助呼吸，血糖仍控制得不理想……“周医生、李医生、刘医生，马上跟我去查房。”招呼好各组的医生，我们立即穿好防护服，在进入病房前，再次提醒大家互相确认防护着装是否符合规范。

进入病房，3床的老人由于年龄大，又有高血压等基础疾病，出现了水肿和肾功能障碍，“周医生，马上联系会诊”。

17床的女同志病情其实很轻，但由于精神过度紧张，睡眠不佳，一口饭也吃不下，“同志，你的病其实很轻，请相信我们，你很快就会好起来，让我们一起努力！”听了我的话，患者的脸色明显好了很多，身体放松下来。

32床目前情绪尚稳定，但血糖控制不理想，“刘医生，立即给予静脉胰岛素静点，半小时后测血糖。再请内分泌科会诊”。

1个多小时后，查房结束，我再次提醒大家，与患者接触后，防护服可能已经受到污染，所有医生必须相互监督按流程小心翼翼地脱掉防护服，“注意细节，注意手卫生，动作要轻柔，不要着急！”回到办公区，我迅速把查房的各种情况进行汇总，对每名患者的治疗逐一落实。

中午短暂的休息后，患者的各项检查和化验结果等开始报上来，根据结果再次调整患者的治疗，叮嘱经管医生：注意把握老年患者的出入量平衡，维护内环境稳定，保障组织器官功能，控制基础病，观察影像学变化；注意观察病人病情变化，有些轻症病人病情可能会突然加重；注意药物要根据患者病情变化及时调整等等。平时自感还算细心的我，面对疫情，总怕出现纰漏，针对每一个细节反复斟酌，害怕一时疏忽引起严重后果。

晚上，对一整天的工作再次进行总结后，躺在床上，神经依然绷紧，电话就在身边，只要病房有情况，我就会毫不犹豫地冲向病人需要我的地方。

（戴欣整理）