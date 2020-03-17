在这场严峻的新冠肺炎疫情阻击战中，每个人都有自己的任务，每个人都责无旁贷。

2月中旬，笔者从外地返京后按照北京市要求，在单位统一提供的住所内开始了为期14天的隔离。坦白说，这种半个月完全被禁足的经历，的的确确算是人生中一段独一无二的体验。

每日3次测量体温、三餐有专人负责运送。在隔离的这段时间里，见到次数最多的是额温枪，听到次数最多的是送餐师傅在隔离区门口扬声高喊“开饭了”，闻到次数最多的是每天定时喷洒的消毒水味道。可活动范围只有房间内这一方天地，屋内设施不过一桌、一椅、一床、一水杯而已。

虽居简室，但心底却难得平静。毕竟，能有两周完全不被外界打扰的闲暇，原本也算奢侈的事。

在这场严峻的新冠肺炎疫情阻击战中，每个人都有自己的任务，每个人都责无旁贷。对于绝大多数普通民众来说，虽然没有身处抗击疫情的第一线，但却是赢得这场战役的最终胜利里面至关重要的一环——抗疫初期努力居家不外出、若需隔离则认真配合工作人员完成隔离任务、复工复产后保持防疫神经紧绷不松懈……这些说起来看似简单，要想件件落实到位也并非易事。隔离也是战斗。严格遵守隔离要求，就是“战士”手中的武器。

认真对待隔离的每一位隔离者，请给自己鼓鼓掌。隔离期间管住了脚，是对自己、对他人生命的尊重。

然而，在大家都积极配合隔离工作的时候，却也有人为了逃避隔离而动起了“歪脑筋”，绕过社区登记检查、隐瞒行程信息、私自仿制或网购假出入证。涉事者需要明白的是，在疫情防控的关键时期，配合防疫检查、认真完成隔离工作绝不是可以按照自己喜好选择“同意”“不同意”的儿戏。任性而为、不履行义务，在战场上随随便便做了“逃兵”，最后的结果就是被依法追究相关责任。

半个月的时光，其实转瞬即逝。笔者还在隔离的时候，听说隔壁房间的同事在屋子里创作起了油画，每天还得练几十个卷腹。修身养性、强身健体，日子充实。而笔者自己，读完了两本数月前就已购入的书本、看了几部经典老片，倒也没有虚度时光。

放眼全国，居家隔离这些天，不少人厨艺精进、乐于开卷，有的拾起已“荒废”多年的“童子功”、有的习得一门新手艺、有的终于拥有了日日与家人相伴的机会。隔室而居，隔开了房间，却不会影响对生活的热爱。

疫情如镜子，而隔离，也是如此。