供得上，百姓餐桌有保障

开栏的话

做好疫情防控工作，必须保障好居民的主副食品供应。要密切关注疫情对市场供求的影响，做好居民生活必需品保供调度。

为实现保障供应，各地想了哪些办法？生产、运输、销售各个环节，如何有效衔接？怎样保障价格稳定？从今天起，本版推出“关注米袋子菜篮子”系列报道，敬请关注。

生产环节直接决定着果蔬、米面油、肉禽蛋等主副食品的供应。目前，各地正在加紧做好农产品生产加工企业复工复产，努力满足老百姓生活需求。

蔬菜种植企业——

员工全部返岗，保证市场供应

西红柿、黄瓜、青椒、茄子、茭瓜、韭菜……3月3日上午，在山东省青岛西海岸新区大场镇的盛客隆集团蔬菜基地，大棚外，20余种新鲜蔬菜成箱堆砌等待外运。在这家基地，每天有15吨到20吨蔬菜运往各大超市和社区终端。在该基地50余个大棚中，工人们在忙着采摘的同时，也在忙着打杈、起苗、压苗、翻土。

青岛盛客隆集团是青岛西海岸新区一家集批发零售、仓储物流、蔬菜种植、食品加工于一体的综合性集团公司，拥有总占地面积1800亩的蔬菜生产基地，是青岛地区一家专业蔬菜种植企业。

盛客隆集团董事长姜科勤介绍，疫情发生后，作为该区生活必需品应急储备库，集团第一时间收到蔬菜物资保障任务。

“2月份的市场销量同比增长了52%。”姜科勤说，市场需求的猛增让原本打算大年初六全面复工的蔬菜生产基地大年初二就全面复产，防疫物资和员工返岗成为集团蔬菜生产面临的问题。为保障蔬菜生产和市场供应，该区商务局等政府部门为其提前筹备测温计、口罩、消毒剂等防疫物资，并对接相关镇街，做好务工人员的出村返岗工作。

“在政府部门协调下，我们的70余位员工在疫情期间全部出村返岗。”姜科勤说。为避免交叉感染，对于无法自行前往基地的员工，该集团派车到村口统一接送，现场量体温、发口罩，确保员工安全生产。为提高生产积极性，该集团还给员工加薪，并在假期结束后给予每日20元的补贴。

“前期为保证市场供应，基地大量人力用于蔬菜采摘、打杈，蔬菜的后续季节供应也能跟上。”姜科勤说，在2月10日复工复产大幕拉开后，正加紧劳动力输入，推动蔬菜的接茬种植。

面粉加工企业——

确保安全复产，稳定销售价格

为保障面粉的市场供应，河南省驻马店市遂平县一加一天然面粉有限公司董事长王刚向县里提出了复工复产的申请。县防疫指挥部经过研究，认为其具备条件。考虑到面粉供应关系老百姓的“米袋子”,很快，王刚被告知准予复工复产。

严格防疫措施。全厂彻底消毒，不留死角，工人精挑细选，一人一舍，制定严格管控、消毒措施，做足了准备的企业在2月10日复了产。一字排开的30台磨粉机精工研磨，一小时就能加工25吨小麦，但1.5万多平方米的车间里却只有20名工人。

“进料、研磨、装袋、分箱、搬运，我们这已经基本实现了自动化，工人只需要处理机械故障，对最后包装进行核验就行。”王刚说，高度自动化带来的人员低密度，有助于安全复产。“我们以后还要进一步优化流程，提高人员使用效率。”

“生产要保障，销售价格也要稳住。”复产以后的王刚这样答复各地的经销商。“我们库存了5万吨优质小麦，虽然目前受疫情影响，运费、包装袋价格和人工成本有所上涨，不过总体上我们能承受冲击，保证不涨价。这也是我们对社会尽的一份心意。”

农业管理部门——

开展精准服务，推动增产保供

“应对疫情，必须做好春耕备耕和返岗复工复产工作，农民的生产需求迫切，市民的生活需求也要强力保障。”谈起农产品生产保供，四川省成都市农业农村局党组成员、副局长姚光贵说。最近，姚光贵和同事们经常跑农村查看春耕生产，去市场查看农产品供给情况，忙个不停。

“我们制定了《疫情防控期间成都市农业生产服务指南》，送技术、送政策、送帮扶，解决农业生产迫切需要”，姚光贵说，成都全市组织了专家成立技术指导小组800余支，深入田间地头开展技术服务，累计出动专业技术人员1万余人次。他介绍，成都还创新“点对点”送农资上门，探索推广电话预约、网上销售、配送上门等无接触式服务，全市农作物备种3470吨，供销系统库存肥料、农药等农资供应充足。

而为保证重点农业企业稳定生产，姚光贵等市农业农村局负责人还和广大机关干部组成市级重点企业联系专班，对全市农业龙头企业和国家级农民合作社示范社，分类开展精准服务。“首先是让农业企业复工复产所需的口罩等防疫物资得到保证”，姚光贵介绍，成都还重点从保障用工和提供金融支持上为农业企业解决后顾之忧。目前，成都农业产业化龙头企业复工率100%，饲料生产、家畜家禽屠宰等企业全面恢复生产。

这几天，小白菜种植户姜林枫长舒了口气。前不久，受疫情影响，新津县花源镇的姜林枫家50亩小白菜的销路中断。得知消息，市农业农村局向成都红旗连锁超市发去信息，公司相关负责人立刻就赶到了姜林枫的菜地。很快，一部分成熟的小白菜就被送到了红旗连锁超市各大门店销售。

“菜篮子”增产保供方面，除了推动60万亩蔬菜基地稳定生产，成都还强化产销对接，通过微信等平台，及时发布农产品生产信息。姚光贵介绍，成都组织“点对点”为产销大户牵线搭桥，在主产市县开展产销应急对接活动，确保重点保供企业优先采购时令果蔬。“运输保障也是关键，我们与商务、交通等部门协作，开通农产品运输绿色通道，安排农产品运输保障车478辆，储备应急运输运力849台，确保农产品和农资优先便捷通行。”此外，成都2019年已新开工牲畜养殖项目50个，当地肉蛋也供应充足。

在成都，遍布大街小巷3100多家红旗连锁超市门店，疫情期间不关门、不涨价、不断货，充分保障市民对米粮蔬果的需求。而成都益民集团所属白家市场和濛阳市场等主要农产品批发市场和全市40家益民菜市门店，日均供应蔬菜水果、肉类、粮油等1万余吨，将农产品连续不断地送上市民餐桌。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 14 版）