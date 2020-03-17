火线入党，“大战”之中显忠诚

战争年代，党组织火线发展党员是常有的事情，因为战火中的生死考验最能看出一个人是否忠诚勇敢、不怕牺牲；和平时期，抗击重大传染病疫情的第一线同样是生死考验，是检验一个人入党动机、意志品质、担当作为的试金石。

新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记第一时间号召各级党组织和广大党员干部不忘初心、牢记使命，冲锋在前、顽强拼搏，团结带领人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬，要求各级党组织在斗争一线考察识别干部，对表现突出的入党积极分子，可火线发展入党。

关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。在这场严峻斗争中，广大共产党员响应党中央号召，挺身而出、英勇奋战，舍生忘死、义无反顾，冲锋在第一线、战斗在最前沿。从救治病人的医院病房到应急攻关的科研院所，从联防联控的车站路口到复工复产的工厂车间，“我是党员我先上”“党员不扛重担谁来扛”等铿锵话语闪耀着党性的夺目光辉，哪里急难险重哪里就有党员、危险留给自己安全留给别人的英勇行动彰显着强大的感召力量。广大党员以自己的担当作为树立起一座座标杆、一面面旗帜，凝聚起万众一心、共克时艰的精神力量，吸引着一大批积极分子向党组织靠拢。

榜样的力量是无穷的。在抗疫一线，一个个入党积极分子主动请战、勇挑重担，一份份入党申请书饱含真情、表达志愿。这些同志，很多平日里就是岗位上的能手、工作中的骨干，他们积极向党组织靠拢、向共产党员看齐，自觉接受党组织的检验。在抗击疫情这场严峻斗争中，他们在火线上经受考验、接受洗礼，在斗争中更见信念、更显忠诚。中央组织部印发通知要求做好在抗疫一线发展党员工作，各级党组织及时把医护人员、公安民警、社区工作者等斗争一线表现突出、符合条件的先进分子发展入党。在医院走廊上，在交通路口的检查站，在物资运输车队的停车场，在社区出入口的检测棚，基层党组织举行庄重的入党宣誓仪式，“随时准备为党和人民牺牲一切”的誓言在每个人心头回响。这是新党员光荣加入党组织的历史见证，是他们生命中可以铭记终生的“高光时刻”！

在中国，从来没有一个政治组织像我们党这样，集中了那么多先进分子，组织得那么严密和广泛，在长期艰苦卓绝的奋斗中为中华民族作出了那么多牺牲，建树了那么多功绩，创造了那么多奇迹。这一切，都是因为我们党怀有崇高的理想信念，具有敢于为人民利益牺牲一切的优秀品质。无论过去、现在，还是将来，共产党人始终把人民放在心中最高位置，牢记初心使命，勇于担当作为，就像那高高飘扬在抗疫一线的党旗，总是给人以方向，给人以力量。把抗疫一线表现突出的先进分子及时发展入党，体现了共产党人的价值取向，发挥了激励引领的重要导向作用，更广泛地凝聚起抗疫的强大力量。现在，抗击疫情进入关键阶段，广大党员要把初心落在行动上，把使命担在肩膀上，一鼓作气，顽强作战，坚决夺取疫情防控斗争的全面胜利，向党和人民交出合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 01 版）