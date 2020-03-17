防疫消毒仗 党员带头上 

“疫点消毒最讲时效，要用最快的速度赶到现场！”广东广州市越秀区疾控中心传染病防制科副科长黄亮宇一边打着招呼，一边麻利地穿上砖红色冲锋衣，后背“中国卫生”四个字在阳光下格外耀眼。

今年45岁的黄亮宇是一名有着16年党龄的共产党员，这段时间作为区疾控中心病毒消杀组组长，职责是带领十来个“90后”对区内所有新冠肺炎确诊患者或疑似患者居住、工作的场所等地进行消毒。

1月22日，黄亮宇第一次带着队伍去病患家消毒，有些队员由于缺乏经验，有些慌乱，没等现场勘察完毕就想拿着机器往里冲。发现情况，黄亮宇马上喊停：“确认一切准备妥当，心绪完全平静，再开始干活。”此后，他每次都要亲自带队到现场作业，“这既是对工作负责，更是对年轻队员们负责。”黄亮宇特地把疫点消毒总结为三个“心”：“细心、耐心、决心”，“要想确保‘不中招’，每个细节都得注意。”他说。

消毒工作强度大。1月26日，工作对象是一间公寓酒店。由黄亮宇等8人组成的小组，在密不通风的环境中，持续工作了几个小时，尽管当天气温很低，但脱下防护服时，每人身上仅有的一件单衣都湿透了。2月6日，黄亮宇一大早带队出去消毒，刚完成一个点的工作，回到办公室还没来得及喝口水，又接到新任务，又立即赶去现场进行消毒，等到吃中午饭已是14时，一直忙到晚上11点左右才结束。“连轴转连腰酸背痛都忘了。”黄亮宇说。

内行人都知道，疫点消毒看似简单，背后却藏着大学问：出发前，要根据消毒需求，计算好人手、药量和消毒时间；消毒前，要充分了解疫点地形、功能、人流情况等，以判断合理的消毒范围、人员进入和退出线路；作业中，对门把手、水龙头开关等要注意重点消毒。“越早消毒，越利于疫情防控，疫点消毒对时效性有着严格的要求，这些工作要在短时间内有序完成。”因为时效要求高，工作中就得快速处理遇上的问题。黄亮宇举例：“由于病人都在医院隔离治疗，家属也在隔离观察，怎样有技巧地跟病人及家属沟通，消除他们的抵触情绪并取得其信任，最终到家里进行消毒，是一大难点，需要及时有效沟通。”

截至3月8日，黄亮宇带领的消毒组共出动207人次，对疫点、工作场所、医院、酒店开展终末消毒41间次，消毒容积约120770立方米；出动269人次，对接送、转运及相关车辆进行消毒213车次。

由于长时间佩戴防护面罩，黄亮宇脸颊上早已留下深深的压痕，但他炯炯有神的双眼透着坚毅和希望：“作为一名党员，越是危险的地方，越得向前冲！”

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 19 版）