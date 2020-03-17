日本兴起新型养老模式

图为日本冈山县一家养老院内，一位教师使用平板电脑教老年人绘画。

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日本内阁府发布的《2019年版老龄社会白皮书》显示，截至2018年10月1日，日本国内65岁以上老年人总数达3558万，占总人口的28.1%。随着日本人口持续减少，老年人数量和比例进一步增加，日本社会面临的养老压力与日俱增。

如何让老年人老有所养并过上高质量的生活，成为考验日本社会未来发展的一个重要问题。近年来，一些别具特色的养老模式在日本应运而生，为缓解养老难题提供了启示。

远程看护，分担异地子女后顾之忧

家住日本鸟取县米子市的神户贵子女士正在把自己开创的“远程看护”养老模式向日本各地推广。“远程看护”的服务对象主要是子女在外地工作的老人，本应由子女承担的陪伴就医、购物、照看等事宜，交由老人所在地的专业人士来完成。“使用‘远程服务’，不仅提高了老人的生活质量，也减轻了年轻人的负担。”神户贵子告诉本报记者。

这一创意源于神户贵子的个人生活经历。“2002年，我在家全职照顾2岁和4岁的两个孩子，而当时子女在外地工作的伯父伯母也需要照顾。于是丈夫说，‘你不工作，且持有护士资格，你来照顾伯父伯母吧’。对我来说，具备看护知识，照看相对容易。”

“之前并未想过要创业，2010年以后，由于我有护士资格，身边的很多朋友都委托我帮忙，短时间陪老人去医院看病。我逐渐意识到，这是一个可以创业的项目。2014年，我注册成立了N·K·C公司。”神户贵子告诉记者，公司的主要目的是为一些子女不在身边的老人提供专业化的服务，在这个过程中，我们要做的是充分发现并招募潜在的护理人才，为在大城市工作的上班族分担照看老人的后顾之忧。

“一位在外地工作的年轻人原来不得不经常回鸟取县老家陪父亲去医院看病。这不仅影响他的工作，而且也让他的父亲感到自责。现在这位年轻人使用我们的服务，解决了陪父亲看病等问题，他只需要在休假时回乡看望父亲，父亲和儿子两全其美，心情都更愉快了。”神户贵子说。

据厚生劳动省的估算，日本全国有71万拥有护士资格的人却没有从事相关工作，另外，还有66万人拥有看护资格也没有从事相关工作。N·K·C公司所做的，就是招聘这些具有护士和具有看护资格的潜在人才，提供专业看护服务。

神户贵子介绍，目前按照工作难度和复杂程度，公司员工分为白金、黄金、白银、青铜4个级别。白金级和黄金级是持有日本政府认定的护士资格证或看护资格证的员工，能够进行一些医疗辅助护理。白银级和青铜级员工则主要从事陪伴就医、购物、辅助烹调等工作。目前公司的“远程看护”养老模式，已延伸至鸟取县以外的东京都、神奈川县、大阪府等地。

以老养老，让照顾者和被照顾者双赢

随着老年人预期寿命不断增加，越来越多的人需要专业看护。日本厚生劳动省《看护保险事业状况报告》指出，截至2019年12月，日本需要看护的总人数约为669.9万人，预计到2040年将达到988万人。

然而，根据厚生劳动省推算，2020年日本看护人员的缺口约为26万人，预计到2025年，这一数字将增至55万人。如何增加和培训看护人员是日本养老产业亟须解决的问题。去年4月，日本政府开始允许持“特定技能”的外国人在日本从事看护工作。

除了专业的看护人员，日本很多养老机构也在积极雇佣老年看护人员。以老养老正在成为日本社会的常态。据《日本经济新闻》报道，在茨城县一家拥有大约30名员工的养老机构看护人员中，55—65岁的有10人左右，65岁以上有8人，70岁以上有4人，年龄最高者为84岁。这名84岁的女性员工原先是护士，工作到70岁才从医院退下来，然后转到养老机构工作。现在每月工作20天左右。或许是因为一直在工作，这位老奶奶身体健康、思维敏捷。

无独有偶。在N·K·C公司里，一位非常受客户欢迎的员工是75岁的渡边女士。渡边以前在一家医院担任护士工作，退休之后就加入了N·K·C公司。“‘以老养老’让照顾者和被照顾者双赢。渡边女士跟需要照顾的老人年龄接近，没有代沟，更了解老年人的需求，深受老年客户的欢迎。不少客户点名要渡边女士照顾。”神户贵子对本报记者说。

日托养老，兼顾专业照看与家的温暖

本报记者在东京的住所附近，早上8点多，经常会有一辆小型面包车停在一户居民门前，养老院的工作人员把坐在轮椅上的老人从居民家中接出来，推到面包车配备的自动电梯上，送到养老院。傍晚时分，工作人员再开车把老人送回家。

在养老院生活的一天里，工作人员除了给老人提供洗澡、午餐等服务之外，还进行一些康复训练。这种“日托养老”的方式最近在日本非常流行。对于老人来说，可以享受到专业的服务，增加与其他老年人交流的机会，老人的家属也有了更多自己的时间。如果老人的家属突然有事，有些养老院也可以接受老人住宿，或者短期居住。

据统计，当前日本全国日托养老机构已经达到4.3万所，是所有养老机构发展最快的。记者一位60多岁的日本朋友荻野先生想跟太太和孩子去国外旅游，但是80多岁的母亲需要照料，于是他事先联系好一家养老院，把母亲安排妥当。等从国外回来之后，再把母亲接回家。“日托养老让我们能兼顾工作生活并照顾好母亲，老年人既能在养老院受到专业的照看，又能随时回家感受家庭的温暖，确实帮了我们大忙。”

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 18 版）