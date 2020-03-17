我是急诊人 要到一线去

病房里，仪器设备24小时不停地响着。穿着厚厚的隔离服，叶勇脚步不停，挨个巡查患者。

2月19日，作为国家中西医结合重症专家组成员，叶勇连夜从昆明赶到武汉。这一次，国家卫健委从全国抽调了12个中医药专家，对武汉市收治重症、危重症患者较多的定点医院开展巡查指导，减少重症向危重症的转化率，降低危重症患者的病亡率。

“我参加过很多传染性疾病的防控工作，SARS、H1N1、H7N9、甲流，我想我到武汉一线去的话，这些经验会有帮助。”接到通知当天，叶勇还在玉溪一线会诊新冠肺炎重症患者，交接完手头的工作立即奔赴机场。

怎样坚持中西医结合，不断优化诊疗方案？到达武汉的一周时间里，叶勇承担了武汉市第三医院、第七医院及武汉市紫荆医院重症、危重症患者的中西医协同救治工作。辗转3家定点医院，他先后巡查了近600名新冠肺炎患者，包括120多名重症、危重症患者。

在专家组和一线医护人员的共同努办下，通过中西医结合救治，为每个重症、危重症患者制定个性化救治方案，重症向轻症的转化率明显提高，重症向危重症的转化率和危重症患者的病亡率显著下降。2月21日上午巡查武汉市第三医院时，叶勇对3名重症患者进行评估，结论是通过中西医结合治疗已经转为轻症，可以出ICU病房。

新冠肺炎疫情暴发以来，叶勇一直奋战在云南抗击病毒一线。身兼数职的他，除了做好医院一线诊疗工作之外，还担任云南省卫健委新型冠状病毒肺炎防控专家组成员、云南省中医药管理局防治新型冠状病毒肺炎专家组组长。

早在1月，叶勇就与云南省内防控专家一道完成了《云南省新型冠状病毒肺炎中医药预防方案》《云南省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案》的制定，对基层医护人员进行中医药防治技术培训，到隔离区对确诊的普通患者和重症、危重症患者开展业务指导。

“中医药在治未病、疾病治疗及康复中有着独特优势和价值作用。通过这次巡查，我对中西医结合治疗新冠肺炎重症患者更有信心了！我相信，武汉很快就会春暖花开，而我们必将凯旋！”叶勇说。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 14 版）