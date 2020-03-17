在“火线”上淬炼党性

“火线”提拔、“火线”入党，对党员干部个人而言，是一种崇高的荣誉，也是一种巨大的鼓舞

“火线”提拔、“火线”入党，形成了崇尚英雄、崇尚实干、崇尚奉献的激励导向

武汉拟“火线”提拔10名战疫干部，广州在疫情防控第一线发展党员70名，河南坚守抗疫一线的583名白衣战士“火线”入党……新冠肺炎疫情发生以来，医护人员、基层干部、公安民警、社区工作者中涌现出一大批先进分子，他们在战疫最前线经受考验、砥砺担当，面向鲜红党旗浴火淬炼、砥砺初心，展现着新时代共产党员的本色。

千锤百炼的钢最硬，风吹雨打的松最挺。这次新冠肺炎疫情，传播速度快，感染范围广，防控难度大。越是严峻的斗争，越能考验党员的政治素质、党性原则、初心使命。各级党组织和广大党员、干部以守护人民群众生命为职责，以冲锋在前、英勇奋战为使命，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。在疫情防控最紧张的时刻，许多党员医护人员、党员基层工作者冒着常人无法承受的巨大风险和困难，扛起最危险、最艰巨的任务，经受住了“火线”检验，尽显人民情怀和英雄本色。

关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。习近平总书记明确指示：“对在斗争一线表现突出的入党积极分子，可火线发展入党。”中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，提出在疫情防控第一线考察、识别、评价、使用干部的重要要求。开展“火线”提拔干部、“火线”吸纳党员工作，意义深远，影响重大。这是充实干部队伍和党员队伍、发挥党员先锋模范作用的必然要求，也能凝聚起先锋示范、共克时艰的磅礴力量，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强组织保证。

“火线”提拔、“火线”入党，对党员干部个人而言，是一种崇高的荣誉，也是一种巨大的鼓舞。在抗击疫情过程中，不管是于危难时抢救生命还是于细微处保障民生，不管是冒着风险靠前指挥调度还是辛劳工作日夜执勤站岗，一个个抗疫战士，平日里便是岗位上的先锋，在“火线”经受灵魂的洗礼和非凡的考验，更见真心和信念，更显忠诚与担当，经过党支部研究同意、上级党组织批准，在严格把关之下，光荣地加入了党组织，也为抗疫一线党组织注入新的战斗力量。

一个党员就是一面旗帜。“火线”提拔、“火线”入党，形成了崇尚英雄、崇尚实干、崇尚奉献的激励导向，鼓舞更多信念坚定、为民服务、敢于担当、勇于冲锋的党员干部涌现出来，在疫情防控一线形成了守初心、担使命的战斗热潮。当前，在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，广大党员、干部需要像那些优秀共产党员一样，增强必胜之心，坚决防控疫情；增强责任之心，积极担当作为；增强仁爱之心，纾解群众忧难；增强谨慎之心，防范风险挑战。9000万党员用行动展现初心使命、政治本色，凝聚14亿人民的意志和力量，任何困难都难不住中国。

打赢疫情防控阻击战，是一场大战，更是一场大考。哪里有困难，哪里就有党旗飘扬；哪里最危险，哪里就有党徽闪耀。广大党员干部牢记人民利益高于一切，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，一定能在经受“火线”考验中增强党性、提升本领，努力创造经得起历史和人民检验的光荣业绩。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 05 版）