新冠肺炎疫情突如其来，搅乱了人们的正常生活。从一开始，党中央就把疫情防控定位为“人民战争”。仗怎么打，靠什么赢？依靠谁，为了谁？一切为了人民。

在这场严峻斗争中，党员干部冲锋在前、英勇奋战，医务工作者白衣执甲、逆行出征，人民解放军指战员闻令而动、勇挑重担，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与，正是全党全国全社会共同努力、团结奋斗，使得疫情防控形势逐步向好。人民战疫靠人民，人民战疫为人民，人民群众是战胜疫情的真正英雄。加强疫情防控必须慎终如始，做好深入细致的群众工作，构筑起群防群控的人民防线，必能压倒任何困难而不被困难压倒。

全力依靠人民。党同人民的血肉联系，是我们党最大的政治优势。疫情来临，全党动员，全民动员，党员走在前头，群众紧紧跟上，上下一心，同舟共济。普通医生、快递小哥、社区保安、种菜农民，个个都是战斗员，只要党和国家需要，召之即来，战之能胜。许多群众在危险关头、危急时刻，牺牲小家为大家，利义面前讲大义。有外国友人感叹：灾害面前，只有中国才有这样的动员力和战斗力。当前，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险依然存在，境外输入病例增多的压力在加大。各级党组织和广大党员、干部只有不忘初心、牢记使命，紧紧依靠群众，充分发动群众，加强社区防控，才能铸牢人民战争的铜墙铁壁。

充分信任人民。群众的力量是无穷的。遥想当年，人民群众推小车、送军粮，为全国解放作出了巨大的贡献和牺牲。今天面对疫情防控这场人民战争、总体战、阻击战，广大人民群众无私无畏，无怨无悔，英勇战斗，不怕牺牲。多少医生冒着被传染的风险赶赴疫情严重地区，多少社区工作者为了维护社区秩序而不惧压力。医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序的维持，多数时候是靠普通群众执行落实的。事实证明，在大灾大难面前，在大是大非面前，人民群众是值得信赖的，党心和民心是紧密相连的。

真心善待人民。习近平总书记强调：“民生稳，人心就稳，社会就稳。”各级党委和政府把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应。特殊时期，群众在家隔离时间长了，发几句牢骚是可以理解的。各级领导干部要理解群众，体谅群众，善待群众，做好思想工作，保证群众生活，解决实际困难。

疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，充分发挥群众工作政治优势，这场疫情防控的人民战争一定能赢得最终胜利，这次抗击疫情的大考一定能交出经得起检验的答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 04 版）