北京启用小汤山定点医院

本报北京3月16日电 （记者贺勇）作为重要的国际口岸，北京面临境外疫情输入的风险骤增。为做好境外输入人员疫情防控工作，尽力保证市民正常工作生活秩序，北京市疫情防控领导小组决定，3月16日起，启用小汤山医院，主要用于境外来（返）京人员中需筛查人员、疑似病例及轻型、普通型确诊患者治疗。

据介绍，小汤山医院设床位1000余张，主要用于北京海关检疫后有风险人员的进一步医学筛查。对确诊病例或疑似病例收进医院进行治疗，对筛查后未发现异常的旅客将由目的地省份以安全适宜方式接回本地，京内旅客由各区接回，实施集中隔离医学观察14天，实现闭环运行和管理。小汤山医院扩建区域的病房设施、实验室检测、影像检查、消毒防护、污水处理、消防安全等所有设施均已验收合格。严格按照卫生防疫标准，完成了院内区域所有通道硬隔离，并设置单独出入口，实现各病区安全独立运行。

北京从市属医院中选派了数百名医护人员，专业涵盖呼吸、感染、重症、急诊、儿科、中医、检验、放射、药剂等，已完成系统的业务及防护培训。小汤山医院已与其他市级新冠肺炎收治定点医院形成远程会诊机制，促进医疗协同、经验分享。

目前，北京面临的境外输入风险和压力不断加大。北京市疾控中心有关负责人在市政府新闻办16日举行的发布会上介绍，3月15日，北京再新增4例境外输入新冠肺炎确诊病例，其中一些病例在回国前已经出现发热等症状，仍乘坐长途国际航班；一些病例出现发热后在乘机前自行服药退热；也有病例在健康申明卡上未客观清晰填写相应症状，这些行为均增加了同行人员感染风险。

北京市疾控中心提醒，入境时要如实清楚填写健康申明卡，出关时配合海关进行健康检疫，严禁隐瞒发热等病情登机入境。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 04 版）