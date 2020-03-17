国新办举行记者见面会介绍新冠肺炎诊疗经验

在国新办16日举行的记者见面会上，北京协和医院支援湖北医疗队专家表示，应对新冠肺炎疫情，治疗是次要的，有效防控才是第一位的。

在当日记者会现场，北京协和医院支援湖北医疗队的专家们在武汉通过英文视频连线，同世界分享新冠肺炎诊疗经验。

北京协和医院内科重症医学科主任杜斌说，应对新冠肺炎疫情，防控比治疗更重要。他表示，从当前的数据来看，虽然新增确诊病例正逐步减少，但仍要时刻警惕个体病例和输入病例，“不做好准备就是为失败做准备”。

谈及轻症患者居家隔离时，北京协和医院感染内科副主任曹玮说，采取居家隔离前要先确认隔绝老人和患有高血压等慢性病的易感人群，重中之重是做好科学的家庭防护，避免家人相互感染。“如果你年轻且身体健康，在隔离期间一定要让家人密切关注你的症状和感受。一旦出现持续高温、呼吸困难或心理状态的波动，要及时向医生求助。”曹玮说。

北京协和医院内科学系副主任、心内科主任医师严晓伟在向外国一线医务人员分享经验时说，医生要注意自我防护，这是治愈病人和保护家庭的前提条件。同时要尽快向大众普及防护知识，具体措施无外乎勤洗手、戴口罩和避免人员聚集。

“社会大众也要注意保护医护人员。”北京协和医院消化内科副主任医师吴军表示，抗“疫”一线救治生命争分夺秒，医护人员应学会自我放松，以免被压力击垮。

（本报武汉、北京3月16日电 记者乔外、王翔宇、王骁波）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 03 版）