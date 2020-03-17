防范境外疫情输入风险

人民网北京3月16日电 （记者邱超奕）16日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入的情况。截至3月15日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例9898例，其中重症病例3032例；累计治愈出院病例67749例，累计死亡病例3213例。除湖北外，其他省份新增确诊病例12例，均为境外输入病例。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍及时有效防范境外疫情输入风险“三提前”“三共享”举措。“三提前”是指对入境人员在境外办理值机时、在航班起飞后、在航班落地入境前，提前掌握入境人员信息；“三共享”，一是将全国口岸入境人员信息及时通报给各地疫情联防联控机制，共向海关、卫健部门推送入境人员信息110万条；二是边检机关开展边防检查和询问，发现在境外疫情严重国家和地区有旅行史的入境人员6.7万余人次，及时通报海关部门重点检疫；三是国家移民管理局根据新冠肺炎新增确诊人员和疑似人员信息，在入境人员数据库中排查密切接触者，共向各地联防联控机制推送此类信息21万余条。

此外，5部门16日联合印发《关于进一步加强国境卫生检疫工作 依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》。海关总署政策法规司司长王军解释，《意见》列举了6类妨害国境卫生检疫行为，包括拒绝执行健康申报、体温监测、医学巡查、流行病学调查等卫生检疫措施，不如实填报健康申明卡，以及出入境交通工具负责人拒绝接受海关卫生检疫或隐瞒疫情等。这些行为如果引起检疫传染病传播或者有严重传播危险的，将依照刑法以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 02 版）