疫情防控不能松劲 复工复产要精准施策

新华社武汉3月16日电 （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻习近平总书记在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时的重要讲话精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰16日率中央指导组调研武汉市复工复产和春耕生产工作。

中央指导组实地查看汽车制造、食品加工企业和蔬菜生产基地，了解到复工复产企业加强科学防护、没有发生一例聚集性感染。孙春兰指出，湖北省、武汉市要加强对复工复产企业的支持保障，组织好“点对点、一站式”务工人员尤其是省内人员返岗、物流等交通服务，确保安全有序复工复产。有关部门要完善对湖北产业发展的支持措施，有针对性地开展援企、稳岗、扩就业等工作，解决财税、融资、供应链等方面的实际困难和具体问题，帮助企业尽快迈入正常轨道。

孙春兰强调，要在做好防控的前提下，采取差异化策略，推动分区分级、分类分时、有条件的复工复产。各级政府要加强对复工复产企业的防疫物资保障，督促企业落实防控主体责任，指导做好厂区车间消杀、员工体温检测、食堂通风分餐等防疫工作，总结推广科学防控经验，完善应急预案，切实做到防疫、生产两不误。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 02 版）