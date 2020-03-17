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吉林省妇联推出“爱心礼包”

为抗疫一线人员解除后顾之忧

2020年03月17日08:50 来源：人民网－人民日报

人民网长春3月16日电  （记者孟海鹰）自2月中旬起，长春中医药大学教师张茂云每周都会收到一个“关爱包”，里边装着慰问信、米、蔬菜、儿童绘本等物品。张茂云的爱人是吉林省支援湖北医疗队成员，二人育有一对儿女，父母都已年迈。“这个包可是解决了大难题。”张茂云说。

据了解，吉林省妇联关注支援湖北医护人员和家庭的实际困难，与吉林省卫健委等部门联合，动员各级妇联组织和社会各界爱心力量，实施“关爱全省援鄂医护人员及家庭公益活动”，为全省1218户援鄂医护人员家庭每周配送一次爱心蔬菜，为515名医护人员子女个性化配送了绘本、书包、运动服等物品。

此外，吉林各级妇联还为人口流量较大的县区主要检测点工作人员等重点防疫工作者赠送“温暖包”，包括鞋垫、暖手宝等。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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