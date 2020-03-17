有一分热，就发一分光

革命战争年代，湖北省黄冈市红安县在党的领导下，万众一心，前赴后继，14万英雄儿女壮烈牺牲，留下了宝贵的精神财富。如今，一场没有硝烟的抗疫战斗骤然打响。红安人民全力投身战疫，“父子兵”“夫妻档”身影频频出现在疫情防控一线，用实际行动传承红色基因。

“伯伯，您要买的药我们为您代购代送，您老回家等着吧！”3月13日，在红安县王家畈社区，26岁的清华大学研究生刘梦旸正在劝说一位要外出购药的老大爷。在“社区居民药品采购单”上认真记下老大爷的姓名、地址、联系方式和所需药品后，刘梦旸长舒一口气。

寒假回家过年，因疫情影响而滞留家乡的刘梦旸主动请缨到社区做志愿者。购买药品、配送生活物资、安抚焦虑的居民……刘梦旸每天的工作虽然只是跑跑腿、动动嘴，但一天下来仍旧一刻不得闲。

“有一分热就发一分光，况且我父亲也在一线。”刘梦旸总说，坚守一线离不开父亲的鼓励。他的父亲刘昌义是一位老民警，疫情发生以来，他一直坚守在抗疫一线，其间只回过两次家。守在红安通往武汉的卡点，刘昌义往往一站就是一整天。

无独有偶，21岁的红安女孩李一蒙也在家人的感召下加入了抗疫队伍。2月29日，李一蒙在朋友圈看到父亲冒着风雪为贫困户送药，她默默点赞后，随即加入了社区的送餐队伍。“我要像父亲那样，力所能及多帮他人做点事。”

战场不同，但使命相同。在七里坪镇红坪村，有这样一对夫妻，丈夫余波作为党员在卡口值守，妻子吴百花为村民采购生活物资。

2月27日是吴百花最繁忙的一天。这天，四川捐助的爱心冬瓜到了红坪村。吴百花和姐妹们用菜刀将一个个冬瓜切开，分成354份装好，然后骑着电瓶车将一份份爱心送到村民家门口。“没有什么辛苦不辛苦的，这一时刻谁能袖手旁观？”吴百花说。

在这场战役中，冲在最前线的是白衣天使们。在报名前往新冠肺炎定点医院时，红安县人民医院肿瘤科护士长李丽华没有告诉家人。家里父母年纪大了卧病在床，小女儿两岁半还需要照顾，李丽华担心同为医护人员的丈夫不同意。

而在另一边，爱人陈红涛也再三申请前往一线。面对疫情，夫妻二人做出了同样的选择。每一次为患者采咽拭子时，陈红涛都毫不犹豫第一个上前承担。“能少一个人动手，就少一分感染风险。”令他感动的是，危险面前他的团队没有一个人退缩。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 11 版）