扶贫就是个真心换真心的过程。群众不满意，只能说明我们的工作还浮于表面，没有扶到群众心坎上

自2016年起，我来到连云港市赣榆区赣马镇大毛庄村帮扶。第一次入户调研，就碰了一鼻子灰。“天天来问，问再多，家里的穷气也赶不走。”贫困户老张抱怨道。

原来，老张身患重疾，干不了体力活，老伴又因心脏病常年服药，家里就靠几亩地营生。和他细聊后，我们认识到，仅靠逢年过节给贫困户送点米面油，解决不了根本问题。如果干部只是走马观花送温暖，送再多东西也是杯水车薪。

于是，我决定将全村33户建档立卡贫困户走一遍。看到问题，就随手记下，现场能解决的，就组织各涉及单位商讨办法；需要上报的，做好台账，及时反馈。

按照相关政策，我立即给老张落实了帮扶方案。村里其他贫困户见状，纷纷找到我倾诉。“大病致贫、缺少劳动力、致富没门路……”老百姓提的要求，不管能否满足，我都先一一记下，并给他们耐心解答。

慢慢地，我发现要解决每家每户的难题，必须要对症下药，而群众普遍反映的“村里没有扶贫产业”这类问题，也需做好规划，因地制宜。

我将村里的党员干部、群众代表召集起来，让大家各抒己见，有村干部建议大毛庄村搞稻田养殖，引起热议。“稻田里养龙虾没有技术，担不起赔啊。”“再说我们也没钱投资，还是种地划算。”群众众口难调，村干部们也是眉头紧锁。

面对质疑，我没有当众表态，而是多方筹措10万元帮扶资金建起稻虾养殖基地，贫困户以土地入股，每年参与分红。群众有顾虑，那就让党员带头试。没有技术，我一边组织贫困户外出学习，一边请技术员全程指导。

几番努力后，群众看到了我的诚意，6户贫困户主动加入。40多名贫困群众来到稻虾养殖合作社务工，当年即实现脱贫。

看到有人先期脱贫致富，原来观望的村民坐不住了，也紧跟着入社。如今大毛庄村稻虾养殖基地已经发展到212亩，33户贫困户达到脱贫标准，村集体经济纯收入实现了“零”的突破，达到20万元。

“老百姓心里都有杆‘秤’，真干事的干部他们都看在眼里，记在心上。”驻村第一书记杨涌告诉我，扶贫就是个真心换真心的过程。群众不满意，只能说明我们的工作还浮于表面，没有扶到群众心坎上。

我们常说，与群众打交道要接地气，基层工作尤其如此，如果只是眼睛往上看、腰板往前挺，很容易感动自己却感动不了群众。只有脚下常沾泥土，心间常念百姓，时常俯下身子、坐上同一条凳子，才能去除形式主义、官僚主义，将脱贫工作做细做实。

（作者为江苏连云港市赣榆区委常委、区纪委书记、区监委主任）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 11 版）