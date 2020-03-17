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疫情防控期间，黑龙江省践行网上群众路线，开展网友建言征集活动，主动回应社会关切，着力解决群众实际困难，并认真听取群众意见建议，及时完善决策。目前已征集网友意见建议16万余条，回应解决各类问题6.8万多个。

打赢疫情防控阻击战，需要人民群众的支持和参与。从1月27日开始，为切实走好“网上群众路线”，黑龙江开通“我向书记省长说句话”网友建言征集平台，开展“战疫情、人人在行动”网友建言征集活动。

居家隔离不便、网课流量不够、返岗复工难、农产品滞销等网友反映的痛点、难点，都会直达省委书记、省长案头，成为省委和省政府决策部署、解决问题的出发点和着力点。

开辟平台，及时回应社会关切

“家中没有WiFi，上网课只能刷手机流量，资费贵，可选套餐少……”3月2日黑龙江省中小学网上开学前后，不少学生、家长在网上留言反映网课流量不够用的问题。

停课不停学，网络资费问题一定要得到保障。了解到网友反映的问题后，省通信管理局及时提出解决办法：一是结合全省中小学网课需求推出网课专属流量包，针对省内困难学生群体推出0元20G免费使用包；二是配合各地教育部门做好网站、线路的维护，保障网络稳定运行。

“目前，我们已经协调三大运营商推出了9.9元10G的网课专属流量包，相当于市场价的二折，并且可以重复购买使用。疫情发生以来，共为师生群体、企事业单位等减免通信费用约2亿元。”黑龙江省通信管理局信息通信管理处处长寇家伦说。

平台开通以来，“农村买菜难、看病难怎么办？”“中小企业复工复产有哪些优惠政策？”……各种留言建议、问题线索接踵而至。“留言信息量大，质量也参差不齐，我们指派专人每天梳理分类、逐一核实，能回复的及时回复，涉及面大的问题还会通过直播节目反馈结果。”黑龙江省委宣传部副部长刘红岩说，目前已向省委书记、省长报送留言分析报告48期，批复率100%。

从2月2日起，黑龙江广播电视台又推出融媒体直播节目《防控疫情在线帮》，针对热点问题，邀请省直相关部门负责人及专家学者在线解答、集中回应。黑龙江广播电视台副台长关中介绍，节目已播出42期，先后有60余位嘉宾直播解答疫情防控相关问题。

下沉督办，切实解决群众困难

受疫情影响，本已是春耕时节，不少农户家里的余粮却还卖不出去。“运输车辆进不来，眼看玉米就要发霉变质了。”一名农民网友在建言平台上直言遭遇的困难。

“卖粮难”的诉求比较集中，黑龙江省委和省政府主要领导责成有关部门协调解决。省粮食局迅速行动，组织全省各级粮食行政管理部门机关干部逐级下沉，帮助农民卖粮变现，服务春耕生产。

“省、市两级粮食行政管理部门成立督导组，对重点地区工作情况开展督导和抽查；县级粮食行政管理部门成立下沉工作组，到乡村现场解决问题。”黑龙江省粮食局副局长王大明说。

来自绥滨县的老徐家里有163吨水分在15%左右的水稻，不符合国家政策性收购标准，但又一时找不到市场销售渠道。县粮食局在网上了解情况后上门协调解决，“每斤最后卖了一块多呢，多亏有干部帮忙。”老徐感激地说。

“在帮助群众解决余粮销售问题的同时，我们还积极保障粮食企业开库开工、开辟运输绿色通道。”王大明介绍，目前黑龙江省国家政策性粮食收储库点已有161个复工开库，春节后已累计收购最低收购价稻谷19.3亿斤，成效明显。

此外，为确保网友提出的实际困难得到及时回应和解决，黑龙江省应对疫情指挥部授权宣传报道组成立督办工作组，及时协调各部门解决问题。

黑龙江省委宣传部副部长刘维宽介绍，截至目前，已有省直及市（地）70多个部门先后对网友所关切的社区封闭、就医产检、返城复工、优惠政策等286个专项问题进行了解答和办理。

科学研判，吸收网民意见完善决策

网友的建言，很多涉及疫情防控工作中的热点、难点和痛点。黑龙江省应对疫情指挥部要求各地各部门解决好个案问题的同时，要加强科学分析研判、善于举一反三，从个性化问题入手，及时修订、出台相关举措，完善政府决策。

疫情期间，牡丹江市一名出租车司机留言反映，公司非但没有减免费用，还将政府发放的油补当租金扣下。收到网友留言后，牡丹江市立即安排相关部门进行核查，发现该问题产生的原因是油补发放和交纳租金共用一个账户，彼此混淆造成了矛盾。

“我们在责成出租车公司给有需求的车辆承包人分别办理油补账户和租金账户的同时，将视疫情持续时间及出租车经营实际情况，协调出租车公司适当减免部分费用。”牡丹江市交通运输综合行政执法支队相关负责人说。

为避免疫情给众多中小企业的正常生产经营造成困难，相关人士积极建言，希望省里及时出台政策，助力企业渡过难关。

“这些留言中既有反映自身困难的，也有从信贷支持、保障通行、租金减免等专业角度提出意见建议的。”黑龙江省政府办公厅相关负责人表示，省里相继出台的支持中小微企业发展的14条意见和减免企业社保费等政策措施也在一定程度上对这些意见建议进行了吸纳和回应。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 11 版）