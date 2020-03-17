加快完善疾病防控体系

经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中强调，要深入研究改革完善疾病预防控制体系的重大问题。这体现了立足当前、放眼长远的战略思维，是从根本上保障人民群众生命安全和身体健康的重大部署。

习近平总书记高度重视防范化解风险问题，强调我们既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。深入研究改革完善疾病预防控制体系，既体现了对自然规律和社会规律的深刻认识，又体现了对保障人类健康和安全的深谋远虑。最大程度降低疫情灾害，既要在病毒袭来时全力救治患者，控制疫情蔓延，也要在平时绷紧预防这根弦。长期以来，在“防”与“治”的关系上，一些人存在模糊认识，存在轻预防、重治疗的问题。要加快建立科学系统的疾病防控体系，增强主动性，将预防关口前移，努力把问题解决在萌芽之时、成灾之前，为人民群众生命健康构筑一道坚固屏障。

科技手段在现代疾病防控体系中的作用至关重要。现代社会，疾病防控呈现信息化、智能化、全球化特征，互联网、大数据等为传染病监测、危险因素追踪提供了便捷手段。利用大数据，可以及早发现掌握疾病的源头，预测疾病的发展态势。疫情防控涉及面广，疾病监测系统、诊断试剂研发、疫苗研发、药物研发、生物安全防范等都需要科技支撑。应充分运用最新科技手段，建立完善疾病防控监测预警预报机制，实现尽早发现、尽早预防。

还应重视运用中西医结合方式进行新型防控体系建设。历史上，中医药对鼠疫、天花、霍乱等重大传染性疾病的防控作出了重要贡献，也积累了丰富经验和有效方剂。在抗击新冠肺炎疫情中，中医药在疫情防控和医疗救治中取得了积极成效，提高了治愈率、降低了病亡率。完善疾病防控体系，应充分重视中医药价值，利用好中医药这一独特资源，形成中国特色疾病防控体系。

我国人口众多、幅员辽阔，公共卫生环境复杂多样，农村、社区等基层公共卫生机构最熟悉本地情况，是疫情防控的第一道防线。应加强基层防控能力建设，构筑符合我国国情的基层疾病防控体系。还应看到，重大传染性疾病具有全球传播性。应与国际卫生组织及其他国家加强联系、密切合作，建立共同应对突发公共卫生事件的紧急响应机制。

疾病防控体系建设是一项系统工程，需要加强科研攻关，制定长期规划。从病原学来说，要深入研究病毒传播途径、存活环境、持续时间等。从预防学来说，要探索疾病发生规律，不断深化对未来疾病发展的认识。从治疗学来说，要在抑制病毒、阻断病毒感染、截断炎症风暴、调节免疫机制、促进肌体修复等多个方面进行探索。从体质学来说，要深入研究易感人群及发病后个体身体状况演变与干预效应的差异等问题。此外，还要延伸到地理、环境、气象等多学科交叉研究。目前，我国正在汇聚多方力量和资源进行研究。经过不懈努力，新的研究成果将会不断涌现，为我们打赢疫情防控阻击战提供科学利器，为进一步完善疾病防控体系提供有力支撑。

（作者为中国工程院院士、北京中医药大学终身教授、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 09 版）