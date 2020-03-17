深刻认识统筹疫情防控和经济社会发展

核心阅读

■坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，是由我们党的性质和宗旨决定的，也是马克思主义唯物史观的基本观点和根本要求。

■疫情防控和经济社会发展之间相互联系、相互影响。我们必须坚持“两点论”和“重点论”的有机统一，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表重要讲话，根据疫情防控形势出现的积极变化，明确提出了统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重点任务和重大举措。习近平总书记的这一重要讲话，通篇贯穿了马克思主义哲学的科学世界观和方法论，对于我们统筹推进疫情防控和经济社会发展工作具有重要指导意义。

坚持人民立场，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，严重威胁人民群众的生命安全和身体健康。对这次疫情如何应对、对这个事件如何处置，对我们党来说是一个重大考验，也是对国家治理体系和理政能力的一次大考。疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，迅速作出部署。习近平总书记强调：“各级党委和政府及有关部门要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定周密方案，组织各方力量开展防控，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。”

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，是由我们党的性质和宗旨决定的，也是马克思主义唯物史观的基本观点和根本要求。我们党是马克思主义政党，党除了工人阶级和最广大人民群众的利益，没有自己特殊的利益。人民立场是我们党的根本立场，全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨。在疫情防控中，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，是我们党坚持人民立场、践行根本宗旨的具体体现。

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，回应了人民群众的最大关切，指明了疫情防控工作的正确方向。在党中央坚强领导下，全国一盘棋，各项防控措施快速、有力、有序实施。实践证明，这些部署是及时的、果断的，举措是有力的、有效的，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局，彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

坚持统筹兼顾，统筹推进疫情防控和经济社会发展

疫情防控和经济社会发展之间相互联系、相互影响。习近平总书记指出，做好疫情防控工作，“直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放”；抓好经济社会发展，“关系到为疫情防控提供有力物质保障，关系到民生保障和社会稳定，关系到实现全年经济社会发展目标任务，关系到全面建成小康社会和完成‘十三五’规划，关系到我国对外开放和世界经济稳定”。我们必须统筹推进疫情防控和经济社会发展。

坚持统筹兼顾，是马克思主义唯物辩证法的重要思想方法和工作方法。唯物辩证法要求将事物发展作为一个过程来对待，坚持客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物和处理问题，善于抓事物的主要矛盾和矛盾的主要方面。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，必须坚持“两点论”和“重点论”的有机统一。首先要集中精力打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。当疫情势头得到遏制时，就要采取强有力的措施推动复工复产。在不同时期、不同地区，面对不同形势、不同任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的内涵和外延是有所不同的，必须随着形势的发展变化，及时调整和确定目标任务。习近平总书记强调：“疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题，要密切跟踪、及时分析、迅速行动，坚定有力、毫不懈怠做好各项工作。”

经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

统一思想，提高认识。习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话，深刻分析了当前形势，明确提出了重点任务和重大举措，为全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，努力实现全年经济社会发展目标任务提供了根本遵循。我们一定要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，努力在统筹疫情防控和经济社会发展这场大考中交出合格答卷。

坚定信心，同舟共济。当前疫情防控正处在最吃劲的关键阶段。越是在这个时候，越要鼓足敢于斗争、敢于胜利的勇气。要咬紧牙关，高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，继续毫不放松做好各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，深刻认识我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，努力把疫情对经济社会发展的影响降到最低。

因地制宜，精准施策。坚持一切从实际出发，力戒形式主义、官僚主义，统筹做好疫情防控和复工复产。按照精准施策原则，以县域为单元，确定不同县域风险等级，分区分级制定差异化防控策略。低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序。中风险地区要依据防控形势有序复工复产。高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。随着疫情防控形势持续向好，符合条件的省份要适时下调响应级别并实行动态调整。

加强领导，统筹兼顾。无论是疫情防控，还是复工复产，都要坚持全国一盘棋，反对地方主义、本位主义、自由主义。各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，针对当前出现的突出矛盾和问题，采取有效措施。要打通人流、物流堵点，放开货运物流限制，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去。区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。要加大对一些行业复工复产的支持力度，帮助中小微企业渡过难关。要加强用工、用地、资金等要素保障，加快在建和新开工项目建设进度。各级党委和政府要认真履行领导责任特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。

坚持以经济建设为中心，奋力实现今年经济社会发展目标任务

2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会、脱贫攻坚决战决胜之年，改革发展稳定各项任务十分艰巨繁重。新冠肺炎疫情的发生，给我国经济社会发展带来许多不利影响。习近平总书记在亲自指挥疫情防控工作的同时，时刻关注经济社会发展和脱贫攻坚战进展。习近平总书记指出：“经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。”“今年脱贫攻坚要全面收官，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情的影响，必须再加把劲，狠抓攻坚工作落实。”

为什么习近平总书记突出地强调这个问题呢？这体现了马克思主义唯物史观的一个基本观点和根本要求。马克思主义告诉我们，物质生产活动是人类社会的基础。改革开放40多年来，我们党始终坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力，努力实现全体人民共同富裕、促进人的全面发展，取得了举世瞩目的成就。在全力以赴抓好疫情防控的同时，始终不渝抓好经济建设这个中心工作，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，关系全局，意义重大。因此，习近平总书记强调：“疫情特别严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。”

全面建成小康社会，是几代中国共产党人接续奋斗的战略目标；在14亿多人口的大国解决绝对贫困问题，对中华民族、对人类都具有重大意义。截至2019年末，全国农村贫困人口还有551万人；截至今年2月底，贫困县还有52个未摘帽。我们既要看到胜利在望、光明在前，也要看到时间紧迫、任务繁重。习近平总书记通盘考虑疫情防控和脱贫攻坚，作出一系列决策部署，强调要聚焦攻克脱贫攻坚战最后堡垒，结合推进乡村振兴战略，以疫情防治为切入点，加强乡村人居环境整治和公共卫生体系建设；优先做好贫困地区农民工返岗就业工作，做好因疫情致贫、返贫农户的帮扶工作；劳务输出地和输入地要精准对接，帮助贫困劳动力有序返岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，吸纳当地就业；组织好产销对接，抓紧解决好贫困地区农畜产品卖难问题；加快建立健全防止返贫机制，对因疫情或其他原因返贫致贫的，要及时落实帮扶措施，确保基本生活不受影响；不失时机抓好春季农业生产，即使是疫情最重的湖北和疫情较重的省份，也要根据实际情况组织农民开展农业生产；等等。我们要深入贯彻落实习近平总书记关于决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务的要求，向全面建成小康社会目标奋力冲刺。

（作者为中共中央党史和文献研究院院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 09 版）