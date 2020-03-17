“贵州医疗队好样的！”2月下旬，湖北鄂州雷山医院一批患者治愈出院时，不断向贵州支援湖北医疗队队员们鞠躬、致谢……

一句“好样的”，是患者给予队员们的高度肯定。截至目前，贵州省共派出9批医疗队、疾控分队、中医专家分队、救护车分队共计1443人支援湖北抗击新冠肺炎疫情。他们分别在武汉、鄂州等地的疫情防控一线夜以继日、拼搏奉献，贡献着抗击疫情的“贵州力量”。鄂州市在院治疗病例中，50%的重症、超过80%的危重症都是由贵州医疗队接诊。贵州省全省共5辆负压救护车，其中2辆开到了鄂州。

1月27日，贵州省第一批支援湖北医疗队137名队员奔赴湖北。次日，队伍在抵达鄂州后，第一时间提出成立临时党支部申请：“我们要充分发挥好党支部在抗击疫情一线的战斗堡垒作用，发挥好党员的先锋模范作用，确保圆满完成任务。”

在贵州省第五批支援湖北医疗队进舱前的准备会上，来自贵州中医药大学第二附属医院的陈涛和李卫松两位医生坚定地举起了手：“第一批进舱，任务重，挑战大，我们是党员，应该主动上！”

按照省际对口支援湖北省除武汉市外地市新冠肺炎防治的工作安排，贵州省支援湖北鄂州市。为了完成好这个光荣的使命，贵州第一时间组织力量，精挑细选战斗力强、责任心强的医疗骨干，组成了一支整建制专业团队。医疗队还开通了远程医疗系统，后方的贵州省级专家组可以参与远程会诊，通过病区手机监控系统，对病区内医护人员进行实时指导。

贵州省援助鄂州医疗队前线副指挥长刘健说，鄂州市中心医院主要收治重症、危重症患者。“我们进驻后，70%的精兵强将全部用于救治重症患者。”贵州医疗队采取了呼吸治疗、高流量吸氧、体位引流、对症支持治疗等常规疗法，还在保证稳妥的情况下，开展血浆置换术，“对危重症患者的救治，取得了不错的成效。”

走在鄂州街头，不少市民看到贵州医疗队的标志性外套、听到贵州口音，都会觉得非常亲切。一段时间的并肩战斗，大家已经有了默契：“贵州鄂州，风雨同舟，彼此加油！”

曾在武汉开发区方舱医院诊疗的张女士，2月底治愈出院了。“他们太辛苦了，我十分感谢他们……”话没说完，张女士就流下了泪水。张女士在这所方舱医院住院12天，每一天都离不开队员们的悉心照顾。她说：“他们没日没夜地照顾我们，我们吃饭的时候他们连水都不能喝，但他们毫无怨言。”

和张女士一起出院的患者们，都收到了一封来自贵州医疗队全体队员的签名信——“亲爱的病友，当你看到这封信时，说明你即将走出方舱医院，站在阳光下，呼吸着江边、田野的新鲜空气，那里有久违的芳草香、有熟悉的泥土味……”

“这是我们大家一起写的，信封上还有我们在来湖北的路上画的画，为的是让患者们能开开心心地出院回家。”医疗队队员、贵州医科大学附属医院护师李建说。

医疗队中，还有一群人在默默奉献。自从跟随贵州省第五批医疗队来到武汉，黔南布依族苗族自治州人民医院副主任护师何隽和遵义市中医院主治医师叶倩就没轻松过。“我们必须严格做好所有队员的防护培训，逐一考核，确保‘人人过关’。”对于她俩来说，保证医护人员的健康就是最重要的工作。

为了完成这个目标，她俩除了给队员做培训，还要给医院所有相关人员做培训。“保安、转运、保洁，我们一天要培训100多人，从医院到宿舍，从医疗废弃物怎么运输到一张抹布怎么晾晒，都做了严格培训。”

松桃苗族自治县人民医院医生鲁朔焱说，医务人员必须防护过关才能走进工作区，防护服穿戴流程十分复杂，要经过严格考核，必须做到二级防护才能进去。第五批医疗队领队、贵州中医药大学第二附属医院党委书记张敬杰说：“我们不光要圆满完成任务，还要确保所有医护人员都能平平安安！”

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 06 版）