把科学防治贯穿疫情防控始终

战胜疫情，向科学要答案、要方法，需要以科学精神为指引，通过科学共同体携手合作，在科学研究的前提下多拿出专业意见和建议

习近平总书记强调，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。当前，打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战还需要付出艰苦努力。越是这种时候，越要坚持向科学要答案、要方法。

疫情发生以来，全国科技战线坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，以拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神，为疫情防控提供了有力科技支撑。战胜疫情，向科学要答案、要方法，需要以科学精神为指引，通过科学共同体携手合作，在科学研究的前提下多拿出专业意见和建议。

科学精神就是通过一言一行将科学辐射至大众，滋养大众的思想，内化大众的行为。面对突如其来的疫情，需要科学共同体及时承担科学普及与传播的职业责任，引导公众科学认知、理性对待。疫情发生以来，科协组织作为中国最大的科学共同体迅速反应，倡议科技工作者开展抗疫科研攻关，提供科技志愿服务。特别是围绕“防疫病、防恐慌”，积极开展应急科普，组织全国学会、地方科协，利用科普中国、科学辟谣和数字科技馆等平台，进行科学引导、抗疫指导和心理疏导，中国科协本级平台总阅读量已超55亿次。钟南山、李兰娟、张文宏等专家也积极发声，用事实、用细节、用科学说话，分析疫情形势，让真相“跑赢”谣言，有力增强了整个社会对疫情的防控意识。

科学防治需要相信科学、依靠科学，尊重科学规律。国外科学家称赞中国疫情防控极具专业性，就是因为把科学防治贯穿在群防群控的每个环节，不留死角。打赢疫情防控的人民战争，离不开用科学武装头脑。为此，我们面向公众弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，引导科学认识和理性对待，安抚公众情绪，克服恐慌，坚定信心；引导公众提高防范意识，科学消杀，倡导勤洗手、常通风、戴口罩；把科普宣传下沉到社区、村组和网上空间，以提高公众科学素质为基础提升每个人的防控能力。当公众以科学眼光和科学态度去审视分析问题，就会增强识别能力，遵循科学规律预判应对。

病毒无国界，各国应携手作战。新冠肺炎疫情是人类认知领域的新事物，来源不明，变化多端，只有用科学才能揭开它的面纱。中国科学家在最短时间内确认了新型冠状病毒，公布其基因序列、潜在宿主受体和致病主要临床特征，为全世界开展病源追踪、药物研发提供了知识基础。在病毒跨越国界蔓延之时，科学共同体应加强国际交流合作，共享科研数据和信息，以高质量的科研成果、可行的政策建议和共同行动为全球尽快战胜疫病提供解决方案，在人类命运共同体构建中彰显科技价值和共同力量。

当前，统筹推进疫情防控和经济社会发展，公众在日常生活和复工复产中仍有大量科普需求，这需要科学共同体与联防联控机制、权威媒体加强信息沟通和共享，结合疫情防控进展，组织科学解读，开展科学家与公众的对话，更好地释疑解惑，增强应对能力。应围绕科学防治、经济发展、心理疏导等方面加大科普创作传播，为公众提供精准、及时、有效的高质量科普公共产品。长远看，还应尽快在国家应急体系建设中补齐应急科普体制机制短板，完善制度建设，从而更好让科学精神、科学方法扎根群众。

（作者为中国科普研究所所长、中国科学作家协会副理事长）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 05 版）